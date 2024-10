Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: "Necesitamos periodistas y ciudadanos audaces y valientes"

Estamos en la víspera de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024 que se celebra mañana viernes. Michael Ignatieff, escritor, ensayista, académico, ex político canadiense será uno de los que recibirán, de la mano de la princesa Leonor, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024.

De él, dice el jurado que tiene una vida profesional muy polifacética: la filosofía, el estudio de la historia, el periodismo -que lo sigue ejerciendo- y la actividad política, entre otras cosas. Asimismo, Ignatieff se caracteriza por aplicar la reflexión crítica a los grandes conflictos de nuestro tiempo.

Su obra es una original mezcla de humanismo, idealismo liberal y realismo político que defiende la libertad y los derechos humanos, y que es una referencia imprescindible para orientarnos en este presente complejo.

La política ha sido su profesión más dura

Michael Ignatieff asegura que, de todas las tareas profesionales, la menos grata y más dura ha sido la política porque, después de haber sido periodista la mayor parte de su vida, "sólo diciendo lo que pensaba", pasó a formar parte de un movimiento nacional "y fue muy difícil ajustarme a ese papel", explica en 'Más de uno'.

Formar parte de un partido político te obliga a sacrificar parte de tus propias convicciones. "A menudo sentía que estaba con una camisa de fuerza, que no podía decir todo lo que pensaba. Espero no haber dicho ninguna mentira, pero aquello era muy restrictivo", recuerda ahora Ignatieff, que espera no dejar nunca atrás sus principios. Si hay algo bueno de la política, es que "acabas teniendo mucho más respeto por los políticos que hacen bien su trabajo".

Roosevelt como "genio" político

Sobre las mentiras en política, el Premio Princesa de Asturias opina que, a veces la hipocresía es necesaria. "No obstante, nunca se debe decir mentiras en la vida pública, pero a la vez, uno tiene que hacer que el público, poco a poco, se vaya dando cuenta de la seriedad de lo que está hablando".

Un ejemplo de esto es Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Ganó las elecciones en los años 40 diciendo "voy a hacer que Estados Unidos no participe en la guerra, pero a la vez le prestaba ayuda constante al Reino Unido y en 1942 finalmente EEUU entró en la guerra". Y Roosevelt ha sido considerado un genio político por esto.

La importancia del periodismo de calidad

A menudo, la desinformación y los bulos son difundidos por los gobiernos por intereses políticos. Para luchar contra ello, por tanto, se necesita un periodismo honesto. "El periodismo en general es impopular, pues los periodistas son considerados hoy en día como abogados, pero un periodista se levanta todas las mañanas [...] para averiguar la verdad", defiende Ignatieff.

Muchas dimensiones de la vida política están influidas por las tecnologías y la inteligencia artificial, así como las imágenes, audios y vídeos. De este modo, "lo que me da esperanza es que rápidamente todos estamos aprendiendo qué son las fake news y cada vez sabemos más sobre los bulos y mentiras, de manera que necesitamos periodistas audaces, valientes, pero también ciudadanos valientes y audaces", sentencia.