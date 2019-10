Luis Garicano: "De ninguna manera vamos a ser parte de un bloqueo político"

ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, afirma en Más de uno que Ciudadanos no va a ser parte de ningún bloqueo político y que a eso se comprometen con sus electores. Recuerda que la oferta de desbloqueo a Sánchez no es de ahora, era anterior a la convocatoria de elecciones del 10 de noviembre. Cree que Cs ha sido consistente siempre con sus principios y no considera que haya habido un cambio de estrategia.