La Fura dels Baus: "'Carmina Burana' es una aventura para el público"

En Más de uno han estado los integrantes de la Fura dels Baus: Carlus Padrissa, Lluis Frigola y Amparo Navarro. Presentan la cantata 'Carmina Burana' representada de una forma muy particular.

Carlos Alsina ha conectado con Jorge Abad desde 1937. Está en la ópera de Fráncfort, en el estreno de 'Carmina Burana'. Abad Se ha cruzado con Carl Orff, el compositor, nervioso porque espera que la obra deje una buena impresión al régimen nazi. No fue así, 'Carmina Burana' no tuvo un buen recibimiento el día de su estreno. Y sin embargo hoy es un éxito. La Fura dels Baus estrena su particular 'Carmina Burana' en el Teatro Calderón de Madrid. Hay canciones cuyo origen ignoramos, pero de las que nos contagiamos al instante. Tampoco sabemos lo que dicen sus letras… algo así pasa con el "O Fortuna..." de 'Carmina Burana'. "Estamos todo el día cantando 'Carmina Burana' y cuando volvemos a casa seguimos cantándola", nos cuenta Lluis Frigola, uno de los intérpretes.

"Estaba acostumbrada a 'cantar de bonito' 'Carmina Burana' , y esto ha sido un reto", cuenta Amparo Navarro, la soprano que protagoniza la obra. La puesta en escena de la 'Carmina Burana' de la Furia del Baus es arriesgada, y Navarro, entre otros riesgos, tiene que cantar sobre una grúa. "Canto tumbado y colgado desde una distancia de cuatro metros del suelo, y al principio lo pasé un poco mal… Interpreto a lo que la Fura llama un 'pollo frito' condenado ser devorado", nos cuenta Lluis Frigola, que da voz a un pollo que está siendo asado, y por eso su puesta en escena es tan llamativa.

"La Fura dels Baus aportó al teatro y la ópera la idea esférica", asegura Carlus Padrissa, director de la obra. "Eres espectador pero puedes interactuar con los intérpretes. Estamos intentando volver a hacer una ópera esférica, una inmersión, que el público sienta que está adentrándose en una aventura", nos explica el director. Amparo Navarro asegura que Padrissa "te lo vende todo de tal manera que te convence", y que por eso se atrevió con esta particular aventura, sobre la que cree "debería hacerse un 'making off'" de lo que pasa entre bambalinas. "Es una cantata bastante complicada, muy extrema en las tesituras. Lluis y yo tenemos un trabajo laborioso, pero mi compañero barítono va loco", explica Navarro, sobre una cantata en la que, además de meterse en el agua, cambiar de vestuario y ser partícipe de una puesta en escena tan ambiciosa, hay que cantar.