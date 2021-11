Juan Espadas: "No comtemplo que haya un adelanto electoral en Andalucía"

Ante el previsible fracaso de la aprobación de los Presupuestos andaluces, Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía, asegura que Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía,"no tiene voluntad de sacar adelante los Presupuestos" y critica que no se haya sentado a negociar para lograr un acuerdo presupuestario. "Lo que está incubando Moreno Bonilla no es un Presupuesto, es un acuerdo con Vox", sostiene defendiendo la determinación del PSOE de acabar con esta alianza en las próximas elecciones autonómicas.

Contrario al adelanto electoral

Aunque no se saque adelante la Ley de Presupuestos para el 2022, Espadas cree que no habrá un adelanto electoral en Adalucía. "No es un momento para adelantar elecciones, es momento para hablar de los problemas de la gente", insiste el socialista mientras critica que en el congreso regional del PP de Andalucía "no se ha hablado de proyecto de Gobierno".

"Moreno Bonilla es rehén de Vox"

Juan Espadas mantiene que, al tenderle la mano al PP para llegar a un acuerdo presupuestario, "estaba pensando en Andalucía" y, aunque era un presupuesto de derechas, podría haber cosas que favorecieran a todos los andaluces. "No hay ninguna estrategia de confrontación ni de imposibilitar la acción del Gobierno por parte del PSOE", explica.

Sin embargo, en relación a las proclamas de libertad que se han escuchado en el congreso del PP, Espadas sostiene: "En Andalucía no somos libres porque el señor Moreno Bonilla es rehén de Vox desde el inicio del mandato".

Abandonará la alcaldía de Sevilla cuando apruebe los presupuestos

Juan Espadas, actual alcalde de Sevilla, explica en 'Más de uno' que no dejará el ayuntamiento sevillano hasta que no saque adelante los presupuestos. "Quiero demostrarle al señor Moreno Bonilla que se pueden sacar unos presupuestos cuando uno negocia y acuerda", dice.

Críticas al modelo de financiación económica

Sobre el actual sistema de financiación autonómico, Espadas considera que es "injusto para Andalucía porque un andaluz no recibe proporcionalmente los recursos que le correspondería en comparación con otros habitantes de otras comunidades autónomas".

Sin embargo, valora que el Gobierno de Pedro Sánchez esté respetando la financiación en base a la población que tiene Andalucía y, precisamente, en este momento Andalucía está recibiendo más recursos del Estado que nunca, también como consecuencia de la pandemia.

"Andalucía se queja del modelo de financiación, que es injusto porque permite que la presidenta Isabel Díaz Ayuso haga lo que está haciendo en Madrid". A pesar de ello, Espadas ve una solución: "Es cuestión de ponernos de acuerdo todas las comunidades con el Gobierno, equilibrar los intereses de comunidades que tienen menos población y más población".