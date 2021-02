José Manuel Franco, sobre el apoyo de Echenique a los manifestantes: "Tengo que estar mordiéndome la lengua en muchas ocasiones"

Tras los disturbios acontecidos en la Puerta del Sol de Madrid en protesta por la detención del rapero Pablo Hasel, en la que varios agentes resultaron heridos y se destrozó mobiliario urbano y varios escaparates, Carlos Alsina habla en Más de uno con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, sobre lo sucedido.

Franco asegura que esta concentración no estaba autorizada. Recuerda que sí tenían avisada una concentración el Alcalá de Henares que no se prohibió y que sucedió con total normalidad, sin embargo, la de la Puerta del Sol fue "espontánea". Además, añade que se tienen "sospechas sobre quién está detrás" de esta convocatoria, aunque por el momento no lo saben con certeza.

"No se puede es usar como excusa para hacer actos de puro vandalismo"

Asimismo, el delegado del Gobierno en Madrid comenta que "viendo los comportamientos, está claro que no va a luchar por la libertad de expresión, que va a otras cosas" y sostiene que él defiende "todo lo que sea luchar por la libertad de expresión", aunque "no se puede es usar como excusa para hacer actos de puro vandalismo".

Según corrobora José Manuel Franco, la concentración estaba desarrollándose por unos cauces de normalidad, en la que los participantes de la primera fila, de todas las edades, iban portando una pancarta y fue al final cuando se cambió la gente de la primera línea y comenzaron los insultos a la policía y el lanzamiento de objetos contra ellos. En cuanto a la actuación policía, declara que "la policía se comportó, como viene siendo habitual, con una proporcionalidad admirable", por lo que han estado a la altura de lo que se les pedía.

19 detenidos, 6 de ellos, menores

Además, Franco confirma que hay 32 policías heridos y "19 detenidos, de los cuales 6 son menores", a los que se les puede acusar de agresión a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Apoyo de Pablo Echenique a los manifestantes

Sobre el tuit del portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en apoyo a los manifestantes, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid aboga por tener "prudencia y sensatez". Manifiesta que tiene que estar "mordiéndose la lengua" en muchas ocasiones, porque a pesar de que esté a favor de reivindicar la libertad de expresión, "lo que no se puede tolerar es que se rompan lunas, mobiliario urbano y escaparates". Así que concluye apuntando que "si el señor Echenique tiene una opinión contraria", simplemente la respeta, pero no la comparte.

Homenaje a los Caídos de la División Azul

Ante las críticas que ha recibido por permitir el homenaje a los Caídos de la División Azul, José Manuel Franco se defiende señalando que "no había razones objetivas para prohibirla", ya que se lleva celebrando desde el año 2007 y nunca ha habido incidentes graves y cuando hablaron con la delegación del Gobierno para informar del itinerario, servicio de orden y número de manifestantes, estaba todo correcto. Aún así, condena las intervenciones que hubo porque "lo que han dicho es absolutamente impresentable y destilan odio".

Ignacio Aguado

Al igual que el delegado del Gobierno de Madrid, el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, también ha condenado en Onda Cero los actos violentos en la Puerta del Sol y declaró sentirse impotente al saber que tenemos un Gobierno de España que no solamente no condena los hechos, "sino que tiene miembros de Podemos que lo están apoyando", en referencia a Pablo Echenique, tras haber jaleado a los jóvenes durante los disturbios diciendo que hacían lo correcto. Algo que ha calificado como "absolutamente frustrante e indignante".

Por otra parte, el Aguado ha mostrado todo su apoyo a los miembros de la policía que han resultado heridos y a los comerciantes que se han visto afectados por estos actos de vandalismo.