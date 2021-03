José Luis Yzuel: "Las autoridades han tomado medidas medievales: confinarnos y tirar a la hoguera a la hostelería"

La semana pasada el ministerio de Sanidad recomendó cerrar el interior de bares y restaurantes de aquellas comunidades que estuviesen por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Por el momento, sólo Navarra ha cumplido esta recomendación y País Vasco ha decretado un cierre parcial, según tramos horarios. Cataluña, Asturias y Madrid son las otras comunidades que superan esta cifra.

"El cierre de la hostelería sólo produce el efecto contrario"

José Luis Yzuel, el presidente de Hostelería de España, sostiene que este tipo de recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias únicamente sirven para "demonizar" al sector. Yzuel insiste en que "la solución no es cerrar la hostelería, porque los datos demuestran que esto no resuelve nada desde el punto de vista sanitario", comenta haciendo referencia a la situación epidemiológica de algunas comunidades. "En Cataluña llevan causando la ruina cinco meses", explica, y argumenta que el cierre de bares y restaurantes en ese territorio no ha logrado que se reduzcan los casos de coronavirus. Además, Yzuel pone de ejemplo a Francia, donde "la hostelería lleva tres meses cerrada y tienen unos datos peores".

El presidente de Hostelería sostiene que ya hay suficientes limitaciones del sector, como la reducción del horario de apertura: "Prácticamente no se puede cenar en España". Yzuel, además, considera que el cierre de la hostelería sólo produce el efecto contrario, puesto que la gente queda en casas, en peñas, hace botellones, fiestas ilegales, etc.

Previsión de ingresos en Semana Santa

Yzuel explica que los ingresos durante las vacaciones de Semana Santa dependerán de cada región. En Madrid, por ejemplo, considera que "se va a batir récords" porque con el confinamiento perimetral de la región se prevé que haya un aumento en el uso de la hostelería. Sin embargo, el resto del país, sobre todo la costa mediterránea y en la cornisa cantábrica no tendrán los ingresos que acostumbraban en estas fechas; "La Semana Santa va a ser muy complicada para muchos territorios", sentencia.

El pasado sábado se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona, un concierto de Love of Lesbian con 5.000 personas a las que les exigían un test de antígeno negativo, la toma de temperatura al entrar y el uso de las mascarillas en todo momento. Para Yzuel, esta prueba piloto demuestra que hay muchas otras medidas que se pueden adaptar al sector de la hostelería en lugar de exigir su cierre.

"Las autoridades sólo han tomado medidas medievales: confinarnos y tirar a la hoguera a la hostelería", se queja Yzuel y exige la aplicación de medidas como medidores de la calidad del aire, tests masivos, medidas de control de temperatura, etc. El presidente de hostelería considera que han fallado numerosas partes: "Ha habido una carencia absoluta de test, no ha habido seguimiento de contagios y las aplicaciones de radar Covid siguen sin funcionar". Por este motivo, Yzuel considera responsables a las autoridades que no les han ofrecido otras soluciones y anuncia que exigirán una respuesta económica que compense el daño causado.

"No hay que demonizar a los franceses"

Tras las noticias de estos últimos días sobre el turismo masivo de franceses en España, a partir de mañana se pedirá una PCR negativa a los viajeros que lleguen desde Francia por carretera. En relación a este debate, Yzuel defiende que, además del turismo de ocio juvenil, también visitan nuestro país gente mayor que realiza un mayor gasto en la hostelería. Por ello, considera que el debate se ha desenfocado y pide que no se demonice a los franceses que vienen a disfrutar de la gastronomía y del tiempo de España.