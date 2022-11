Jorge Javier Vázquez: "No sé dónde tengo el Premio Ondas, creo que lo he perdido"

LEER MÁS La coña de Alsina sobre Jorge Javier Vázquez y la alcaldía de Madrid que ha revolucionado las redes sociales

La semana pasada en este programa se barajaron distintos nombres que podrían ser los candidatos a la alcaldía de Madrid por el PSOE. Entre los candidatos, se bromeó con la posibilidad de que fuese Jorge Javier Vázquez uno de los elegidos, por ser una persona conocida y que ya había hecho campaña por el Partido Socialista en anteriores elecciones.

Un "terremoto" en Ferraz

El rumor trascendió en las redes sociales y llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde los medios preguntaron a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien negó la candidatura del presentador de televisión. Horas después, también Jorge Javier Vázquez desmintió esas informaciones.

Al día siguiente, en su monólogo de las ocho de la mañana, Carlos Alsina admitió el lío que se había formado a raíz de lo que empezó siendo una broma: "se nos ocurrió ponernos a hacer quinielas, yo pronuncié el nombre de Jorge Javier Vázquez y en Ferraz hubo un terremoto".

Jamás se presentaría a un cargo público

Una semana después, en 'Más de uno' Jorge Javier Vázquez vuelve a afirmar que jamás se presentaría como candidato de ningún partido político porque no se encuentra realmente capacitado para ello. Entre las cosas que más le impresionan de ostentar un cargo público es el tener que alternar con mandatarios extranjeros o contestar a preguntas sin conocer la respuesta.

Si yo hundí a Gabilondo, fui a un mítin suyo y el pobre sacó muy malos resultados

"Por favor, si yo hundí a Gabilondo, fui a un mítin suyo y el pobre sacó muy malos resultados", dice riéndose Jorge Javier al pensar en la posibilidad de ser alcalde de Madrid, cargo para el que considera que "tienes que conocerte muy bien tu ciudad y saber qué sucede en cada barrio". Él, por su parte, admite que hay muchos barrios de Madrid que ni conoce.

"El año y medio más duro de mi vida"

Al margen de los rumores que le relacionaban con la política madrileña, hoy sale a la venta su libro 'Antes del olvido', de la editorial Planeta. En él, Jorge Javier realiza un recorrido por su vida personal y profesional partiendo de la muerte de su amiga y compañera Mila Ximénez, el inicio de la novela.

A sus casi 53 años, el presentador de televisión reconoce que acaba de pasar "el año y medio más duro de mi vida". Ahora que ya ha pasado, considera que está entrando en la mejor etapa de la vida, donde predomina la paz y la serenidad, dos elementos que anteriormente detestaba.

"Antes un ser humano que presumiera de vivir en paz me parecía que estaba muerto, un horror. Yo quería vivir, experimentar, emocionarme, quería estar continuamente sintiendo", recuerda Jorge Javier de una época de su vida que ya ha pasado y de la que ha tenido que despedirse aún siendo consciente del dolor que ello supone.

Ahora, sin embargo, busca en su vida el sosiego, la serenidad y paz, y asegura que la vida "permanentemente te está dando oportunidades".

Mila Ximénez, su compañera de vida

A lo sufrido tras la pandemia se le suma la muerte de su "compañera de vida", Mila Ximénez, lo que ha hecho que su vida sea totalmente distinta. "Dicen que Estados Unidos perdió la adolescencia con la guerra de Vietnam, yo con la muerte de Mila pasé de adolescente a adulto", confiesa emocionado.

Mila para mí era como el lazo rojo que le pones a un regalo, ese punto que ayuda a embellecer la vida

Ahora recuerda que su vida con Mila, y antes de la pandemia, era muy feliz y divertida: "éramos dos seres atormentados y nos encontramos en nuestros tormentos".

El presentador compara su amistad con Mila como un regalo y reconoce que jamás volverá a sentir algo parecido con nadie: "Mila para mí era como el lazo rojo que le pones a un regalo, ese punto que ayuda a embellecer la vida; eso era Mila para mí".

"Le cogí una manía al Ondas que no sé ni dónde lo tengo"

Jorge Javier explica que hoy debería empezar haciendo promoción de su libro en la Cadena SER grabando una entrevista con Aimar Bretos. Sin embargo, el encuentro se ha cancelado después de que Carles Francino -ganador del Premio Ondas por su trayectoria profesional- dijese en una entrevista que le parecía "repugnante" la televisión que hace Jorge Javier.

Sobre los Premios Ondas, se queja de que a él le dieron el Ondas al mejor presentador, "un premio de consolación, un horror" y bromea con que estos Premios ya no tienen ningún tipo de importancia desde que se lo dieron a él. "Yo no sé ni dónde lo tengo, le cogí una manía al Ondas que no sé ni dónde lo tengo", asegura Jorge Javier.

Ayuso, "una mezcla entre Maduro y Chávez"

En su libro también habla de su llegada a Madrid, "una de las mejores ciudades del mundo para vivir", pero que en los últimos años destaca por un fuerte clientelismo entre las élites y donde existen profundas desigualdades.

"El Madrid de ahora utiliza Venezuela como arma arrojadiza, pero Madrid se está convirtiendo en la nueva Venezuela", dice Jorge Javier en alusiones también a Isabel Díaz Ayuso, "una presidenta que es una mezcla entre Maduro y Chávez".

Al hilo de esto, acepta los resultados electorales, aunque insiste en no entender "cómo hemos llegado a este punto". Por su parte, sostiene que es más espiritual desde que Ayuso está en el poder, "porque creo que ella y Miguel Ángel Rodríguez son el anticristo".