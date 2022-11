La coña de Alsina sobre Jorge Javier Vázquez y la alcaldía de Madrid que ha revolucionado las redes sociales

"No sabemos quién será el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Yo intento que sea Jorge Javier Vázquez, pero no consigo que nadie me siga", ha dicho Carlos Alsina en 'Más de uno' ironizando sobre la candidatura de los socialistas al Ayuntamiento de Madrid.

Jorge Javier Vázquez ha estado en las quinielas de algunos para las próximas elecciones locales, algo que ni el propio presentador ha desmentido, por lo que Alsina ha continuado con las bromas en la tertulia del programa: "¿No era una estrella quien se iba a presentar a las elecciones? Una estrella que tiene un cargo en este momento, dicen".

Alsina también ha bromeado con la posibilidad de que sea Fernando Simón, aunque Rubén Amón ha comentado que "ya no tiene pujanza y personalidad", a lo que Alsina ha respondido con la burla: "Jorge Javier sí la tiene, no es de carné socialista, pero sí que es una estrella".

El PSOE niega que haya ofrecido a Jorge Javier la candidatura

Fuentes del PSOE se han mostrado sorprendido por esta posibilidad y la han desmentido de manera tajante. "Estamos locos, pero no tanto", ha comentado un ministro a los medios en unas palabras que recoge La Vanguardia.

El propio Jorge Javier Vázquez ha dicho que "ni confirma ni desmiente" este hecho: "Alsina ha destapado que me han propuesto ir como alcalde por el PSOE en Madrid. No puedo decir nada más, de momento ni confirmo ni desmiento".