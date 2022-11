LEER MÁS La coña de Alsina sobre Jorge Javier Vázquez y la alcaldía de Madrid que ha revolucionado las redes sociales

Celebrando hoy que llega el fin de semana desde Málaga. Ciudad innovadora, ciudad de museos, ciudad para venir un fin de semana, o una semana entera, o para un año entero o para una vida. El equipo de este programa se plantea afincarse aquí, como si fuéramos todos británicos.

Hemos prometido no hablar de fútbol esta mañana, con permiso del Cartagena, para no arruinarle el viernes a Antonio de la Torre, actor enorme y buen amigo de este programa, que está desolado porque ve a su equipo cadáver. Y descendiendo de nuevo. ¡Ánimo, Antonio!

Emitimos desde el Polo de Contenidos Digitales, antigua Tabacalera, en la avenida de Sor Teresa Prat, que fue la monja que dirigió el Hospicio, la Casa de la Misericordia, que hoy es La Térmica, desde donde emitimos hace dos años, creo, este programa. Hoy estamos aquí, en la Tabacalera, hasta las doce y veinte de la mañana.

Qué imprevisible es la política

Hace hoy un año también estábamos en Málaga, en la plaza de Toros, igual alguno de ustedes nos acompañó también entonces. Aún estábamos con la duda de si Juanma Moreno adelantaría las elecciones autonómicas, ¿se acuerdan?, porque Vox no le iba a apoyar los Presupuestos y con Ciudadanos sólo no le daba.

Ciudadanos. Qué fue de Ciudadanos. Qué poco naranja va quedando. Qué imprevisible es la política, eh. Un día eres Albert Rivera y te sientes el rey del mambo, y al día siguiente está tomando posesión Juan Marín del Consejo Económico y Social de Andalucía, gentileza de Juanma Moreno.

Bueno, un día eres Juanma Moreno y todo el mundo da por hecho que te vas a estrellar, y al día siguiente eres el barón más influyente de tu partido. Ahora que ya ha pasado el tiempo no me importa contarles una confidencia. El último día de la campaña electoral de 2018 entrevistamos a Juanma Moreno y Juan Marín en este programa. Por separado, porque se resistían a ser vistos como pareja. Y cuando terminó la entrevista a Moreno le dijimos: bueno, Juanma, pues el domingo seguramente termina tu carrera política, ¿a qué te vas a dedicar? Y él dijo: yo creo que alguna posibilidad tengo, de verdad. No le creímos. Y ya ves. Qué ojo.

De pronósticos naufragados están los cementerios llenos

Estas cosas pasan. De pronósticos naufragados están los cementerios llenos, decíamos el otro día. Hace un año estábamos todavía con las especulaciones sobre si Macarena Olona sería la candidata de Vox en Andalucía. Aún no había descubierto ella misma la profunda vinculación con esta tierra que llevaba dentro. Se decía que si Vox presentaba a Olona, podía ganarle al mismísimo Moreno.

Llegaron las elecciones, le dio un golpe de viento y su profundas raíces andaluzas aguantaron tan poco que salió volando y aterrizó en el camino de Santiago, la otra punta de España. Ahora dicen que regresa, reconvertida en la Giorgia Meloni española. Española y ex andaluza, digamos.

Y me acuerdo que hace un año, cuando estuvimos aquí, aún no había decidido el alcalde si se presentaría a la reelección. Estaba Paco de la Torre sumido en sus reflexiones. Y ya se decidió. Compite de nuevo. Con ochenta años. Con ochenta años ya sólo puedes ser dos cosas: alcalde de Málaga o presidente de los Estados Unidos. De cabeza parece que Paco está mejor que Biden.

Enfrente tendrá a Dani Pérez, cuarenta y dos años, de Miraflores de los Ángeles, en su segundo intento de conquistar la alcaldía para el Partido Socialista. Que aquí sí tiene ya decidido el candidato.

La que se lió ayer por culpa de este programa. Mea culpa

En Madrid, el PSOE todavía no tiene. E igual estáis al tanto de la que se lió ayer por culpa de este programa. Mea culpa, mea culpa. Se nos ocurrió ponernos a hacer quinielas, yo pronuncié el nombre de Jorge Javier Vázquez y en Ferraz hubo un terremoto. Uno en Ferraz y otro en Sálvame.

Los periodistas preguntaron al PSOE de Madrid si había algo y la respuesta fue: ‘Estamos locos, pero no tanto’. Lo desmentimos tajantemente. ¡Tajantemente! Como si les quemara las manos.

Luego salió Jorge Javier en su programa para afirmar con enorme aplomo que a él no le han ofrecido ser candidato.Y que si se lo ofrecieran, diría que no porque no está preparado para el puesto.

No dijimos que fueras el candidato del PSOE. Estuvimos rellenando la quiniela

Dijo Jorge: lo siento, Alsina, pero tengo que desmentirte. No, hombre, no lo sientas. Si aquí -a ver- no afirmamos ni que hubiera habido una oferta ni que fueras a ser el candidato del PSOE. Aquí estuvimos ayer rellenando la quiniela.

Porque las crónicas de estos días decían: el elegido ha colaborado con el partido en Madrid en campañas anteriores, es muy conocido, es ¡una estrella!, le gusta la política. Y yo lo que hice fue proponerte. Si no quieres, pues no quieres.

Yo creo que das el perfil. Tienes cabeza, tienes olfato, tienes tirón. Te va la marcha. Pero si no quieres, pues no quieres

Yo creo que das el perfil. Tienes cabeza, tienes olfato, tienes tirón. Te va la marcha. Y añadí que el eslogan de la campaña va de suyo sabiendo lo complicado que lo tiene el PSOE en Madrid: ‘votante, sálvame’, porque el PSOE en Madrid está necesitado de una operación salvamento, pero desde hace muchos años.

Sánchez llamó a 'Sálvame' para que le entrevistaras

O sea, que en lo que estábamos aquí es en dar ideas para ayudar en el cásting que está haciendo Sánchez. Porque un programa de radio al final, ¿qué es? Pues un servicio público.Y acuérdate que el hoy presidente llamó una vez a tu programa para que le entrevistaras. ¡Llamó él! Con unos tanto y con otros, tan poco, presidente.

Por supuesto, voy a invitar a Jorge Javier a que venga al programa a promocionar su libro, que además es de Planeta, todo queda en casa.

El primer nombre que propuse fue el de Tierno Galván

Y por cierto, ayer manejamos otros nombres por si le sirven a Sánchez para su quiniela. Salió Fernando Simón, que Amón dijo que no lo ve porque ya no tiene pujanza. Salió Illa, ya que le fue bien en Cataluña (las únicas elecciones que le han ido bien últimamente a Sánchez). Salió Manuela Carmena, que siempre suena. Salió Grande Marlaska, ahora que los socios del gobierno están deseando que salga... del gobierno, por lo que pasó en Melilla. Y no salió Ana Belén porque nos quedamos sin tiempo, que si no seguro que sale.

Bueno, yo el primer nombre que propuse, con permiso de Jorge Javier, fue el de Enrique Tierno Galván. ¡Cuidado que éste no lo han desmentido! Tierno Galván. Como ahora estamos de exhumaciones… Oye, fue un gran alcalde de Madrid. Y sabiendo cómo se las gastaba Tierno, es capaz de resucitar para disputarle él el liderazgo del PSOE a Sánchez.