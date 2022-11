Marta García Aller: "Cómo no iba a resultarles ‘Sálvame’ un buen eslogan de campaña"

LEER MÁS La coña de Alsina sobre Jorge Javier Vázquez y la alcaldía de Madrid que ha revolucionado las redes sociales

Creíamos que sería lo de Xi Jinping, o lo de Liz Truss y la lechuga, o qué se yo, incluso los visones daneses, pero no. Al final el mejor indicador de que en este país buscamos cualquier excusa para dejar de hablar del CGPJ porque no está pasando nada realmente interesante, no ha sido el caso desmedido que los medios le hemos hecho últimamente a Xi Jinping, sino la que se ha liado con Jorge Javier Vázquez. Con una broma sobre Jorge Javier, para ser más exactos.

Al hilo de cómo se fue sacando de contexto, y de madre, lo que en esta tertulia no fue más que una ironía sobre si el famoso presentador de Sálvame tenía posibilidades para ser el elegido por Pedro Sánchez como candidato a la alcaldía de Madrid, podríamos reflexionar mucho sobre los medios de comunicación. Podríamos hablar de lo poco que necesita un rumor infundado para convertirse en fábrica de clics.

Pero, en realidad, lo más revelador es lo que este episodio dice sobre el PSOE, sobre el propio Pedro Sánchez y sobre la imagen que de sus nombramientos tienen en su propio partido. Así lo resumía un alto cargo del PSOE madrileño ayer a El Confidencial, preocupado, al preguntarle si daba credibilidad al rumor de Jorge Javier para alcaldable socialista: "El tema es que con la situación en la que estamos, ya te lo crees todo".

En qué estado se encontrará el PSOE de Madrid para que les resultara verosímil incluso internamente que el candidato elegido por Sánchez para dar la sorpresa fuera el presentador de Sálvame. Bien pensado, en realidad, por qué no iba a serlo. Por qué no iba a ser un presentador de televisión mejor opción que un ex seleccionador de baloncesto, por ejemplo.

O cualquier otro famoso sin mucha relación con el partido. Sería el enésimo paracaidista que sin tener ni idea de política madrileña es nombrado a dedo, e in extremis, como candidato socialista para ver si así remontan sus escasas posibilidades de ganar la alcaldía más grande de España. Cómo no iba a resultarles ‘Sálvame’ un buen eslogan de campaña.

¿Moraleja?

Si un rumor sobre Jorge Javier ha montado este lío en Ferraz, será difícil que sorprenda el candidato de verdad.