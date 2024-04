Marta García Aller: "Aún no sabemos si dimitirá el presidente, vivimos en un sobresalto permanente"

La carta que hizo ayer pública el presidente del Gobierno anunciando que se da hasta el lunes para decidir si dimite por las acusaciones a su mujer se está viendo a la vez como una pirueta táctica, un órdago calculado de un maestro de los giros de guion, y como la confesión sincera de un hombre hundido que se confiesa vulnerable y necesita parar.

La prueba de lo polarizado que va estando el país es que hoy abundan estas dos interpretaciones con pocos claroscuros. Mucha gente lo tiene clarísimo ya. Antes incluso de terminar de leer la carta. Saben no solo lo que está pasando, antes de que termine de suceder, sino lo que va a pasar. Ya saben por qué Sánchez ha escrito esa carta tan desconcertante y qué va a hacer el lunes.

Unos ven un golpe de efecto por interés electoral, otros que no hay duda de que está tocado de verdad. En rigor, no son incompatibles. Pero, visto lo visto, creo humildemente que lo único que podemos tener claro es el desconcierto. Reivindico el derecho a la perplejidad. A no entender bien qué está pasando. Y a decirlo en alto.

Porque la carta de Sánchez es muy desconcertante. Es una enmienda al personaje que él mismo construyó en su Manual de Resistencia. El hombre que se repone contra toda adversidad dice de pronto que necesita parar para reflexionar si le merece la pena seguir en el poder, por lo mucho que le afectan los ataques a su familia.

Dimitir no sería verosímil en ese personaje que lo resiste todo. El golpe de efecto, sí. Pero también es verdad que para que la construcción de un personaje sea completa, al final de la historia tiene que haber una evolución. Arco de transformación del personaje se llama a la evolución que experimenta un protagonista a lo largo de la historia. Decía George Lucas que las películas son como las guerras, que nadie regresa de ellas siendo el mismo. También pasa con la política. El lunes saldremos de dudas.

¿Moraleja?

Aún no sabemos si dimitirá el presidente, vivimos en un sobresalto permanente.