Javier Rey: "Me asustaba un poco el tema de interpretar al Kraken en 'El silencio de la ciudad blanca'"

El actor explica en Más de uno que para interpretar a Kraken se leyó primero el guion y más tarde la novela y comenta "me vino muy bien hablar con Eva", escritora del libro, para entender "ese tormento del personaje que lo hace ser tan perfeccionista".

Además, explica que no le da vergüenza verse en las películas que ha hecho, "me gusta verme porque aprendo un montón, aprendo del resultado final" y asegura que "está muy bien el verse para ver si has hilado fino". Asimismo, apunta que "la peli funciona y le gustó verla".

Por otro lado, revela su adicción al hilo dental y su amor por E.T., la película de su infancia y el momento en el que llora siempre. También confirma que su pasión cuando era pequeño era el deporte y su sueño era ser ciclista, no actor.

