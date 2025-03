Luis Planas defiende el aumento del gasto en defensa: "Es una necesidad y tenemos herramientas con las que responder"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que se puede aumentar el gasto en defensa sin recortar en otras materias gracias a la "elasticidad de los ingresos" y el mantenimiento de "los tres pilares de la economía".

"El primer trimestre va bien, llevamos a cabo una política social que vamos a mantener y tenemos estabilidad presupuestaria. Estamos por debajo del 3% y estamos reduciendo deuda, por lo que tenemos margen de maniobra", explica el ministro.

Planas defiende que aumentar el gasto en defensa "hoy es una necesidad": "La seguridad es un bien público y hay que gastar en ella".

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno no pueda sacar adelante los Presupuestos, y eso dificulte el aumento de la inversión en defensa tal y como pide Europa, Planas asegura que se puede articular "con otras herramientas parlamentarias".

"Tener presupuestos es bueno, pero, si no, hay otras herramientas con las que podemos responder", abunda.

El ministro defiende que este Gobierno no es el primero en "incumplir el mandato de no presentar Presupuestos" y que "de nada sirve presentar un nuevo proyecto de presupuestos si no va a ser aprobados".

Respuesta a los aranceles de Trump

Si nada cambia en abril entran en vigor los aranceles de Trump que pueden afectar al sector de la agricultura y la alimentación española. Sobre este tema, Luis Planas apuesta por dar "seguridad y firmeza" ante el "nerviosismo" por las amenazas de Trump.

"Hay una gran incertidumbre y el anunciar unos aranceles a Canadá o México y después posponerlo, hace que todo esto sea muy extraño". No sabemos muy bien por dónde van", dice el ministro.

Planas defiende "un comercio internacional basado en reglas que le van bien a todo el mundo" y asegura que siguen "apostando por la relación transatlántica". Pero si el contexto internacional continúa por la misma deriva, "tenemos que tener medios para caminar solos", asegura.

Protestas de los veterinarios

Preguntado sobre las protestas de los veterinarios por la nueva legislación europea que limita el uso y la prescripción de antibióticos, Planas reivindica la seguridad sanitaria por encima de todo.

"España es un país seguro en materia de salud humana y también en materia de salud animal. Igual que controlamos el uso de antibióticos en personas, lo tenemos que hacer en animales de compañía", insiste.

El ministro explica que la normativa obliga a "inscribir las prescripciones en un registro electrónico como medida para controlar y poder disminuir la resistencia a los antimicrobianos".

No obstante, el titular de Agricultura asegura que "el veterinario es el último responsable" de tomar decisiones clínicas y "no se le va a sancionar por ello".

¿Subirán los precios de los alimentos?

Sobre si se ha acabado la "tregua" del precio del aceite de oliva, el ministro asegura que, debido a la lluvia, "la producción de año que viene estará más en la media habitual". Además, considera que vamos hacia "una estabilización en los precios".

"Estamos contemplando un horizonte de un crecimiento moderado de los precios debido al incremento de los costes", ha explicado el ministro.