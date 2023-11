Jaume Asens defiende la legitimidad de que el PSOE haya acordado la ley de amnistía "por oportunismo"

Jaume Asens ha sido desde el principio uno de los negociadores de Sumar con Junts per Cataluña sobre la ley de amnistía, la llave necesaria para que Puigdemont apoyase la investidura de Sánchez que se votará mañana en el Congreso de los Diputados.

Esta amnistía a los líderes independentistas ha causado gran rechazo político y social por quienes consideran que se trata de un atropello a la democracia y a la Constitución. Asens asegura que "lo ideal sería que la amnistía tuviese un consenso amplio" porque eso le daría eficacia a la medida.

La amnistía es constitucional porque es el "eje principal de la Transición"

Sin embargo, recuerda que la amnistía del 78 no fue votada por la derecha y, sin embargo, todo el mundo está de acuerdo con que "fue una medida de reconciliación, de concordia y el eje principal de la Transición". Una de las cosas que más se ha criticado es que la amnistía va en contra del pacto de la Transición, pero Asens se desmarca de esta opinión: "¿cómo va a ir en contra del pacto de la Transición, si lo que define nuestro régimen político, el del 78, nace precisamente de una amnistía".

Nuestro régimen político, el del 78, nace precisamente de una amnistía

Así, defiende que "la amnistía es constitucional", pues es "el elemento fundante del régimen del 78". Se trata, además, de "una institución que está muy normalizada en Europa" y que en España ya tiene precedentes, algunas con consenso y otras sin consenso.

Otros precedentes de amnistías en España

En 1936 la CEDA votó a favor de la amnistía que propuso el Frente Popular, donde se condenó por rebelión a líderes como Companys o Indalecio Prieto, recuerda Asens para ejemplificar, aunque insiste en que "no se pueden comparar las situaciones".

En el debate sobre los indultos Asens le recordó a Pablo Casado que la CEDA no se opuso a aquella amnistía del 36 y que "ellos son los campeones de los indultos". En este sentido, explica que "el PP ha indultado terrorismo de Terra Lliure, terrorismo de Estado donde ha habido secuestros y muertes, ha aplaudido los indultos del 23F....".

El PP ha indultado terrorismo de Terra Lliure y terrorismo de Estado

Además, señala que en un sólo día el señor Ángel Acebes -exministro del PP- en el año 2000 indultó 1200 personas por diferentes delitos, lo que es un indulto general prohibido precisamente por la Constitución. "No nos pueden dar lecciones de democracia", dice haciendo referencia a que el indulto a Terra Lluire llegó después del pacto del Majestic entre el PP de Aznar y Convergència i Unió.

El PSOE ha pactado la amnistía "por oportunismo"

El caso actual, sin embargo, es diferente a la amnistía de 1936, pues en aquel momento el Frente Popular llevó en su programa electoral como primera medida la amnistía. Ahora el PSOE no fue a las elecciones de julio con una propuesta de amnistía, por lo que no puede justificar que la sociedad española está a favor de ello.

Asens admite que el contexto y las situaciones son diferentes, y que el PSOE "no lo ha hecho [la amnistía] con convicciones, sino por oportunismo", pero esto también forma parte de la "esencia" de la política. Esto, por el contrario, no da legitimidad al PP para hablar de fraude electoral.

Los gobiernos del PP con Vox están aprobando medidas que no llevaban en su programa

"No podemos convertir los programa electorales en tablas de Moisés, hay una cierta flexibilidad", dice haciendo referencia a determinadas medidas que "los gobiernos del PP con Vox están aprobando medidas que no llevaban en su programa", lo que no quita legitimidad a esos gobiernos.

La agenda de desjudicialización ya la había empezado el PSOE

Sobre la falta de consenso y respaldo social del que carece la ley de amnistía, Asens justifica que "la agenda de desjudicialización ya empezó en el anterior mandato". En las elecciones del 23 de julio ya se repetía la frase de "que te vote Txapote" y con los indultos a los líderes independentistas presentes en los mítines y debates electorales, por lo que "la gente era consciente de que estaba votando a un partido que había empezado con esa agenda de desjudicialización".

A pesar de estar de acuerdo con que una ley tiene mayor legitimidad cuando un partido va a unas elecciones con un programa determinado y se aplica en su integridad -al contrario de lo que ha hecho el PSOE con la amnistía, de la que no hablaba en la campaña electoral- "porque eso tiene un referendo de la ciudadanía", pero en política ocurren situaciones como la actual, donde hay que pactar con otros partidos "y tienes que ceder tus posiciones de partido".

Jaume Asens, que siempre ha apoyado la amnistía, critica cuando el PSOE aseguraba que se trataba de una norma inconstitucional y cuando se produjo un veto para no debatir la ley de amnistía. "Bienvenido que hayan cambiado, que hayan visto la luz ahora, pero es verdad que han cambiado [de opinión]. Eso es cierto", sostiene.