Javier Sáenz de Cosculluela, exministro socialista, sobre los pactos del Pedro Sánchez: "Me avergüenza"

El ex ministro socialista, Javier Sáenz de Cosculluela, es uno de los firmantes del manifiesto contra la amnistía que han rubricado varios ex ministros y ex altos cargos de PSOE y PP. Los ex ministros que participan en esta manifiesto consideran que los pactos de Sánchez suponen "una fractura de principios básicos del Estado de Derecho".

El texto ha sido firmado por dieciocho ministros, la mayoría de ellos del PP y de UCD, pero figuran también socialistas como José Luis Corcuera o el expresidente del Senado Javier Rojo.

Aseguran que es "un deber moral" expresar su rechazo a "la flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley al pretender la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma".

El ex ministro socialista, Javier Sáenz de Cosculluela, afirma en Más de uno que no se ha dado de baja del PSOE, lo que ha hecho es ejercer su derecho a la discrepancia en los términos que le han parecido más oportunos. "Yo no me he ido del partido, pero mi manifestación de crítica a la estrategia que está siguiendo Pedro Sánchez es clara", asegura Cosculluela.

Los pactos que se han alcanzado son vergonzantes

El ex ministro dice que "los pactos son legítimos, pero la conquista de los siete votos de Junts tiene un precio inaceptable". Coscullela dice que el motivo de la propuesta de los ex ministros es debido a que "la convivencia se está estropeando a marchas forzadas y el concepto de Estado desde que se instauró la democracia, se está perdiendo".

"No parece razonable que no haya el mínimo de contactos y de acuerdos entre PSOE y PP", afirma Coscullela.

Además, ha comentado que ha llegado a oír decir de algún compañero que la derecha es mafiosa y ha aclarado que "los señores de la derecha no son enemigos".