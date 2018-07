Íñigo Errejón: "Es muy difícil un acuerdo de Gobierno en el que no esté Podemos"

El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, advierte al PSOE en Más de uno de que "si quiere un Gobierno de cambio, tendrá que ser en coalición", ya que en su opinión "no es lógico aspirar a un gobierno en solitario". Además, descarta nuevas elecciones porque "no las ve necesarias" y se alegra de que hayan corregido la "cacicada" de la ubicación de su formación en el "gallinero" del Congreso.

Durante la entrevista con Carlos Alsina, Errejón considera que "en esta nueva etapa política no se puede dejar a los partidos tradicionales a su libre albedrío" y dice que una muestra de ello es lo que sucede en el PSOE en temas como lo de Trinidad Jiménez o Elena Salgado.

Por otro lado, valora el documento del PSOE, que ha presentado Pedro Sánchez. Asegura que "es muy difícil no estar de acuerdo con él porque es muy genérico y ambivalente", aunque avisa al PSOE de que "no vale de nada que la música suene bien al principio si al final eso no se traduce en compromisos y leyes que no dejen mucho que desear".

También, reconoce que "habrá que incluir al PP en cualquier elemento de negociación de la reforma de la Constitución" y sobre la posibilidad de ser ministro en esta legislatura dice que "es algo en lo que no estoy interesado, aunque si me tengo que responsabilizar, lo haré sin problema".