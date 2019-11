Inés Arrimadas confirma en Más de uno que se presentará para liderar Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, confirma en Más de uno que se va a presentar para liderar su partido tras la marcha de Albert Rivera, "creo que tengo mucho apoyo, me siento confiada" . Por otro lado, critica en Más de uno la decisión de Pedro Sánchez de pactar con los nacionalistas y con Podemos p ara formar Gobierno y reitera que su formación solo apoyará un pacto entre constitucionalistas (PSOE- PP- Cs).

Arrimadas hace crítica de la situación de Ciudadanos tras las elecciones y confirma su candidatura a liderar la formación naranja, "creo que tengo mucho apoyo, me siento confiada, pero no lo doy por hecho".

También expone que va a haber cambios en Cs, pero no ideológicos, "la ideología de mi partido me representa 100%, es un partido de centro, liberal, con alma social, regenerador y constitucionalista, no creo que el ideario deba cambiar".Y manifiesta que puede salir "muy reforzado de la situación".

Por otro lado, según explica durante su entrevista en Más de uno, desde Ciudadanos dicen "que no a las mentiras de Sánchez", ya que antes de las elecciones aseguraba que "no podría dormir" si tuviese a Iglesias de vicepresidente y el Gobierno dependiese de los nacionalistas, "no he visto una persona que dé más bandazos y diga más mentiras que el señor Sánchez", recalca. "Un Gobierno con Podemos dependiendo de los nacionalistas, sí o sí es nefasto para España", comenta.

Por ello, insiste en la importancia de la alternativa de una mayoría constitucionalista, con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y pide a Pedro Sánchez "que rectifique y cumpla su palabra" para que no haya un Gobierno que dependa para cualquier ley de los partidos nacionalistas.

Además, asevera que no se va a reunir con Carmen Calvo hasta después de la constitución de los grupos. En cuanto la Mesa del Congreso, declara que aunque aún no han empezado las negociaciones, intentarán tener un lugar. Asimismo, reprocha al PSOE que intente echar a Vox para meter a los nacionalistas, "intentaremos que no ocurra y que Ciudadanos tenga un puesto".

"El criterio de Sánchez de vetar a Vox y hacerle la ola a Bildu, no sé si lo entenderán la mayoría de los españoles", anota y añade que "el PSOE tiene que dejar de decir a los demás que no son partidos dignos de estar en las instituciones".