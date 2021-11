Imbroda, sobre la reforma educativa del Gobierno: "No podemos criar niños en vitrinas que se vengan abajo ante la menor oposición"

LEER MÁS Fin a los exámenes de recuperación en junio y septiembre: así es la reforma educativa del Gobierno

Andalucía es una de las comunidades autónomas que hubiera preferido que los exámenes de recuperación o de repesca, que desaparecen con la nueva ley educativa, se hubieran mantenido al menos este curso. Por ello Carlos Alsina habla en Más de uno con el Consejero de Educación del Gobierno de Andalucía, Javier Imbroda.

"El dictamen lo que dice es que el Gobierno de España no puede delegar en las comunidades autónomas para que cada una haga de su capa un sayo. El Gobierno de España tiene que trasladar un mensaje homogéneo para todos, para que todos sepamos que estamos en las mismas condiciones. Y esto no ha ocurrido y ahora se genera una situación compleja" asegura Imbroda.

Desde Andalucía lo que pretendemos junto a nuestros docentes, que son el alma del sistema educativo, es implantar esta cultura del esfuerzo. Porque no hay objetivo, éxito, sueños, no hay nada que no puedas alcanzar si no es a través del esfuerzo. Y este mensaje se lo queremos trasladar constantemente a nuestro alumnado, porque es la única manera de poder mejorar, avanzar, progresar... Y el mensaje que está dando el Gobierno de esta manera lo que hace es desacreditar ese esfuerzo. Es como decir, no se preocupen ustedes que hagan lo que hagan van a seguir pasando de curso" afirma.

Este martes 16 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez presenta en el Consejo de Ministros el proyecto del real decreto en el que se regula la evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria, Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP). En este se plantea la suspensión de las pruebas de recuperación de los cursos de la ESO desde este mismo curso (2021-2022).

El decreto del Ejecutivo dispone que la evaluación en la ESO será "continua, formativa e integradora". Además, tal y como sucede en los seis cursos de Primaria, las decisiones sobre la promoción y titulación de los niños las tomarán los profesores durante una convocatoria de evaluación realizada al final del curso escolar.