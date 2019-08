Ignacio Aguado: "De Vox espero que no bloqueen y que jueguen con lealtad al Gobierno"

Ignacio Aguado será vicepresidente de la Comunidad de Madrid, una nueva etapa que arranca "muy ilusionado y con mucha responsabilidad". El portavoz de Ciudadanos ha sido entrevistado en Más de Uno, donde habla del gobierno de coalición con el PP: "Es inédito, todo lo que hagamos será nuevo. Tendremos el foco autonómico y de toda España. Espero que todos estemos a la altura".

Sobre la posibilidad de elecciones generales, Aguado cree que sería "responsabilidad" de Sánchez: "Espero que no haya elecciones, si las hubiera sería responsabilidad de Sánchez por haber fracasado en la investidura y sin cumplir el mandato del Rey".

El portavoz de Ciudadanos restó importancia a la posible ausencia de Albert Rivera en la toma de posesión en Madrid y habló de una bajada de impuestos: "A ninguna comunidad se le impide bajar impuestos. En Andalucía lo podrían haber hecho y nos habríamos ahorrado que fueran líderes del paro. Vamos a intentar servir de contrapeso al sablazo fiscal de Sánchez en España".

También destacó la importancia de la presencia de Ángel Garrido en el ejecutivo madrileño: "No haber contado con Garrido habría sido una irresponsabilidad. Tiene un conocimiento muy profundo de la administración y puede ofrecer muchas soluciones". Además, fue preguntado por posibles imputaciones: "Espero que tengamos una legislatura tranquila y, si hay imputaciones, en Ciudadanos exigiremos la dimisión inmediata".

"De Vox, espero que no bloqueen. Igual que han permitido que haya investidura, espero que no bloqueen los presupuestos y que no castiguen a los madrileños. Representan a muchos miles de madrileños, pero también espero que jueguen con lealtad hacia el Gobierno", afirmó Aguado sobre la formación verde.

Del PP, subrayó que no servirán de "salvavidas" por la coalición tras el "batacazo electoral" de los populares. "Formaremos parte de una coalición y tenemos nuestro espacio político, nuestras realidades, y también representamos a millones de españoles que no han querido votar esa opción".

Ignacio Aguado no entró a valorar las polémicas palabras de Marcos de Quinto en Twitter sobre la situación del Open Arms, y también criticó la postura de Sánchez: "Sánchez podría haber aprovechado para irse a Bruselas y liderar una opción europea. Es una política de bandazos e improvisación. Esto necesita una solución urgente y coordinada y España sigue desaprovechando la oportunidad".