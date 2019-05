González Pons: "Que el de Waterloo enviara vídeos con mensajitos al debate de TV3 es inaceptable"

El portavoz PP en el Parlamento Europeo y el representante popular en el debate de TV3 , Esteban González Pons , asegura en Más de uno que " el de Waterloo mandara vídeos con mensajitos es inaceptable ". Además, explica que no es el mismo caso que el de Junqueras , ya que él está en la cárcel. Por otro lado, afirma que no se van a oponer al nombramiento de Iceta como senador en el Parlament, pero sí como presidente del Senado.

González Pons, asegura en Más de uno que en el debate, el candidato de JxCat, Aleix Sarri, "vino a decirnos como si fuera el hijo de Dios, que él no era él, sino el portador del mensaje del amo. Que no tenía autorización para participar en el debate pero traía un mensaje de Puigdemont". Además, explica que el de Oriol Junqueras sí se emitió porque era diferente, "uno está sometido a la ley y el otro escapó en el maletero de un coche".

Por otro lado, comenta que "no tiene sentido no votar a Miquel Iceta como senador" y aboga por mantener el 'fair play'. Aunque considera que es diferente a que se opongan a que sea presidente del Senado.