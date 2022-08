¿Se frena la fuga de cerebros con la nueva Ley de Ciencia?

El Congreso aprobó la nueva Ley de Ciencia e Innovación de forma unánime y ha rechazado definitivamente la única enmienda a la ley que se había incorporado durante su paso por el Senado; una enmienda del PP -respaldada por Vox, ERC, PNV y Junts en la cámara alta- que permitía extender la temporalidad a todos los contratos vinculados a proyectos financiados con cualquier fondo europeo.

Es precisamente este punto el que ha generado más división entre la comunidad científica. Uno de los que está en contra es el director del centro de regulación genómica, Luis Serrano, que explica en 'Más de uno' las razones de su desacuerdo.

"No se va a resolver la precariedad

Luis Serrano deja claro que con este tipo de contratos "no se va a resolver la precariedad, vamos a crear lo que llamamos falsos indefinidos porque van a ser contratos que no se van a poder mantener" y añade que "va a quedar bien porque va a disminuir el número de lo que llamamos temporales pero con falsos indefinidos que no solucionan el problema".

A su juicio, "el problema se soluciona aumentando la financiación de la ciencia y dejando que los centros podamos contratar personal fijo porque ahora mismo tenemos un límite de personal que podemos contratar".

La Ley de la Ciencia establece definitivamente que la contratación temporal de investigadores solo se podrá aplicar cuando los contratos estén relacionados de una forma "estricta" con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE y exclusivamente por el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos.

Generará un problema financiero en los centros de investigación

Serrano explica con un ejemplo cuál es el principal problema que tiene este tipo de contratación: "si yo tengo un proyecto europeo, tengo una persona contratada cuatro años y ahora tengo un plan nacional y extiendo el contrato de esa persona pero se me acaba el proyecto segundo, ya no puedo cargar al proyecto europeo los cuatro años que ha trabajado" y por tanto "el centro tiene que hacerse cargo de este dinero, es decir hay un problema financiero, porque si se hubiera hecho un contrato temporal se pagaba el despido con el dinero europeo y luego se podía hacer un contrato distinto para un nuevo proyecto y así esa persona siguiera".

Por ello entiende Serrano que se contratará menos personal y que la Ley, en vez de dar estabilidad a los científicos provocará más precariedad porque se crearán "falsos indefinidos". Insiste Serrano en que "estamos a favor de evitar la precariedad y los sueldos dignos pero debería haberse hecho de otra manera" y añade que las explicaciones dadas por el Gobierno para hacerlo así no les ha convencido.

En cualquier caso recalca que "todos estamos contentos con la nueva Ley de la Ciencia" y que a pesar de esto es "una buena ley".

"Es sólo un maquillaje"

Preguntado sobre la esta nueva Ley evitará la fuga de cerebros, Serrano ha sido tajante al afirmar que esta sólo se evita aumentando la financiación de la ciencia, "todo lo demás son fuegos de artificio", dice.

Señala que "todo esto en el fondo es un maquillaje y que lo importante sería aumentar la inversión un 2% del PIB como en otros países y quitarnos el límite de contratos fijos que podemos hacer. Eso sí permitiría mantener talento", remata.