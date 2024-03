Feijóo: "Si alguna vez tengo mayoría derogaré la Ley de Amnistía"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se muestra convencido de que la Ley de Amnistía es "inconstitucional" y que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea "no la va a validar".

Preguntado por si derogará la norma, en caso de llegar a tener mayoría en el Congreso, Feijóo ha respondido con un rotundo sí, incluso si para entonces Puigdemont ya ha sido amnistiado y ha vuelto a España.

No obstante, Feijóo asegura que como "nuestro derecho penal es muy garantista" no cree que "si se anula la Amnistía se pueda volver a pedir responsabilidades judiciales a Puigdemont", es decir, no cree que pueda quedar invalidada una amnistía si ha sido concedida.

El presidente del PP ha insistido en que, desde el punto de vista jurídico, "la Ley de Amnistía es incompatible con los principios y el entendimiento de la igualdad de derechos y libertades que tiene el PP".