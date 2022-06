Feijóo aclara en 'Más de uno' la gran duda: ¿Sanxenxo o Sanjenjo?

El presidente del Partido Popular ha acabado con la agria polémica generada estos días en 'Más de uno'. En un tono de humor, Carlos Alsina quería poner punto y final a una de las grandes preguntas que ha rodeado la tertulia del programa desde el retorno del rey Juan Carlos a España: la pronunciación de Sanxenxo.

¿Cómo se pronuncia? ¿'Sanjenjo' o 'Sanxenxo'? Alberto Núñez Feijóo ha puesto fin a la duda al comienzo de su entrevista con Alsina. "Yo digo 'Sanxenxo', porque es la denominación de la ley de normalización lingüística y el topónimo aprobado como consecuencia de esa ley", ha contestado Feijóo, a lo que ha añadido que en ese topónimo "no cabe la doble posibilidad" de 'Sanjenjo' y 'Sanxenxo', sino que se debe utilizar 'Sanxenxo'.

¿A Coruña o La Coruña?

"En euskera hay muchos lugares con doble topónimo y en el caso de Galicia se optó por la versión gallega", ha comentado el líder del Partido Popular, que también ha contado la "discusión importante" que se ha generado sobre A Coruña y cómo se debía decir: "Nosotros estábamos de acuerdo con el PSOE en que se pudiera decir también 'La Coruña', pero cuando llegamos a la cámara el PSOE gallego estaba en contra del PSOE de A Coruña, y por tanto quedó solo un topónimo".

En este sentido, Feijóo ha remitido a la pronunciación de muchas personas en la calle: "La gente en la calle dice 'La Coruña' a 'A Coruña' en función de con quién se esté hablando".

¿Lleida o Lérida?

Además, al ser preguntado por otra comunidad, la de Cataluña, Feijóo ha hecho referencia al topónimo correspondiente. En concreto, Alsina le ha preguntado por la disyuntiva entre Lleida o Lérida. "Yo intento utilizar los topónimos, sujetarme a las leyes de mi país. Podemos estar de acuerdo o no, pero el topónimo es Lleida e intento decir Lleida. No obstante, si alguna vez digo Lérida pido perdón a quien no le guste".