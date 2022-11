Esteban González Pons: "Juan Carlos Campo es el explorador que el Gobierno envía al Tribunal Constitucional para colonizarlo"

El vicesecretario de acción institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha criticado la decisión del Gobierno de designar al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exdirectora general de la Presidencia Laura Díaz para ocupar las dos plazas vacantes en el Contitucional.

"Es irrelevante la opinión personal que tenga sobre Juan Carlos Campo.

Es el explorador que el Gobierno envía al Tribunal Constitucional para colonizarlo

No es partidario de los nombres que ha seleccionado el Gobierno

Afirma que no es partidario de los nombres que ha seleccionado el Gobierno. "No porque ha ido demasiado lejos. Yo creo que la Unión Europea va a reaccionar y hay que mirarlo, en mi opinión, desde un punto de vista institucional. Se trata de dos miembros del Gobierno ocupando el Tribunal Constitucional, no es que tenga este sesgo, es que tenga esta ideología, no es que tenga esta manera de pensar, es que son miembros de un poder del Estado haciendo entrismo en otro poder del Estado. Son dos miembros del Gobierno entrando a cumplir una misión en el Tribunal Constitucional que es salvaguardar la legislación del propio Gobierno", ha afirmado.

Creo que ni uno ni otra son idóneos para el Tribunal

Asegura que Juan Carlos Campo es ni más ni menos que el miembro del Gobierno que puso en marcha los indultos a los condenados por el Procés. "Es el miembro del Gobierno que le pegó el hachazo al Tribunal Supremo rompiendo su sentencia en contra de todos los criterios técnicos. Juan Carlos Campo es el hombre que le hace los favores al Gobierno de darle los golpes a la división de poderes: primero al Tribunal Supremo con los indultos del Procés, ahora va directo al Tribunal Constitucional con la orden de ser el Sheriff de ese Tribunal y responsable de que Tribunal respete la legislación del Gobierno del que él formó parte. Yo creo que ni uno ni otra son idóneos para el Tribunal, creo que la UE va a tener que decir algo sobre la división de poderes española y el estado de derecho y también creo que ambos dos deberán abstenerse en cualquier decisión que tenga que ver con las leyes aprobadas por este Gobierno" ha dicho en Más de Uno.