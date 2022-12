Edmundo Bal: "Todo el mundo nos ha percibido como un partido subalterno al Partido Popular"

Edmundo Bal nos habla sobre las encuestas publicadas este lunes sobre quién ganará las próximas Elecciones Generales de España, en las que Ciudadanos no obtiene los esperados. "Las encuestas que vemos esta mañana, pues son encuestas en la misma línea en la que estábamos viendo todas las anteriores, muy, muy decepcionantes" ha asegurado Edmundo.

"Y efectivamente, pues esto es algo que hay que reconocer, que hay que diagnosticar y que también es lo que a mí me anima precisamente a dar ese paso adelante y a tratar de liderar este proyecto, a poder recobrar la ilusión, a poder recobrar otra vez ese concepto de utilidad de este partido que en algún momento de esta legislatura, pues estuvo en índices de intención de voto en las encuestas muy cercanos al 10%, al 9% en los estados de alarma, cuando negociamos los confinamiento con el Gobierno de España, o cuando se negociaban los Presupuestos Generales del Estado" ha asegurado el portavoz.

Nosotros tenemos un ideario fuerte

Qué ocurre en Ciudadanos

Edmundo Bal ha afirmado que de un tiempo a esta parte han dejado de ser percibidos como un partido útil, han dejado de ser percibidos como un partido de centro. "Todo el mundo nos ha percibido como un partido subalterno al Partido Popular, un partido que solo puede pactar a un lado, que tiene un socio preferente. Y esto no es un partido liberal europeo" asevera.

La percepción que tiene la gente es que nosotros hemos sido los hermanos pequeños del PP y eso se tiene que terminar

"Y nosotros tenemos un ideario fuerte, un conjunto de principios y valores en torno a los cuales nos encontramos todos muy unidos, muy propio, además también de partidos liberales europeos, a los cuales a la moderación y al pragmatismo, a la utilidad, tenemos que atraer, precisamente si somos decisivos para poder formar gobiernos a los partidos con los que tenemos que pactar. La percepción que tiene la gente, sin ninguna duda, es que nosotros hemos sido los hermanos pequeños del Partido Popular y eso se tiene que terminar, eso se tiene que acabar" asegura en Más de Uno.

¿Se postula a liderar ciudadanos?

"Mire, también es una de las razones por las cuales yo me animo a dar este paso adelante, porque tiene lugar el proceso de la refundación, pero existe una fuerte incertidumbre entre nuestros candidatos, entre nuestros buenos candidatos, respecto a quién va a liderar este partido. Existe un silencio, una, la callada por respuesta respecto a quién va a ser quién se vaya a presentar" ha afirmado.

"Yo doy ese paso adelante para decirle a esos candidatos que se quieren presentar en las elecciones municipales y autonómicas, que desde luego, por lo menos aquí estoy yo, que por lo menos yo tengo interés en que esto salga adelante, que quiero liderar este partido y que, desde luego, de ninguna forma se piensen que esto es un proyecto acabado, que esto es un proyecto que vamos a renovar, que esto es un proyecto que vamos a sacar adelante y que y que hay mucha gente y gente de muy buenos perfiles y gente con muchísimo talento y todos ellos aprovechables" ha asegurado.

Quiero liderar este partido

"Todos ellos deben estar en este proyecto que vamos a volver a ilusionar y de esta forma, pues la verdad es que mi intención es que esta gente que a lo mejor ahora tiene dudas que todavía no saben que va a terminar esto del proceso de refundación, en qué va a terminar la asamblea? Vea, desde luego que no están solos, que, que no, no están huérfanos de partido, que aquí hay mucha gente que vamos a estar detrás apoyándoles y que vamos a hacer con ellos. Campaña en mayo para tener un buen resultado en sus ciudades, en sus pueblos y en sus comunidades autónomas" asegura el portavoz.