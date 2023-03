Cuáles son las consecuencias de la quiebra del Silicon Valley Bank en la economía mundial

La quiebra del Silicon Valley Bank ha extendido el miedo a millones de inversores bancarios, ha provocado una fuerte caída de las bolsas europeas y asiáticas y revive el fantasma de la gran crisis financiera de 2008. El colapso de esta entidad californiana -al que siguió la caída del banco neoyorquino Signature- es la mayor quiebra bancaria desde la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, por lo que ha obligado a actuar de urgencia a la Reserva Federal.

El Silicon Valley Bank tenía casi el 90% de los depósitos bancarios de empresas emergentes en el sector tecnológico o 'startups'. Fue creado para facilitar crédito a este tipo de empresas frente a la banca tradicional, que huía del riesgo asociado a la inversión inicial -casi una apuesta- para que prosperasen las startups.

¿Qué diferencias hay con la crisis financiera del 2008?

A diferencia de la crisis del 2008, esta crisis bancaria no está ocurriendo porque los clientes dejen de pagar sus créditos o los bancos tengan un problema con sus activos -como ocurre con las "crisis al uso"-, sino que ha ocurrido todo lo contrario, y puede verse como "un buen síntoma de los tiempos en que vivimos", explica en 'Más de uno' el analista financiero, José Ramón Iturriaga.

En los últimos dos o tres años, a raíz de la crisis de la pandemia y como consecuencia de las políticas monetarias y fiscales expansivas, ha habido un crecimiento muy importante del pasivo de los bancos, de los depósitos. Así, como había mucha liquidez en el sistema, las empresas y personas llevaban su dinero al banco para meterlo en depósitos o cuentas corrientes.

Los Bancos Centrales tienen que admitir que no vamos a volver a inflaciones del 2%

En el caso del Silicon Valley Bank, este pasivo -que se había multiplicado por seis en tres años- estaba invertido en bonos del tesoro, algo que no es un activo de riesgo, sino que, al contrario, "los bonos del tesoro americanos es el activo de menos riesgo del mundo", sostiene Iturriaga.

Sin embargo, en un banco tan sofisticado, con muchos clientes tecnológicos y fondos de capital-riesgo, se ha producido "una corrida de depósitos muy sofisticada, que nada tiene que ver con las que hemos estudiado en los libros de texto". Estas operaciones de retiradas de dinero masivas ha pillado por sorpresa al banco, que ha sido incapaz de cubrir esa liquidez y pagar a los depositantes sus depósitos porque los tenía invertidos en tipos del tesoro.

Consecuencias y origen de la quiebra del Silicon Valley Bank

Como consecuencia de las últimas subidas de tipos de interés -medida para frenar la inflación- el Silicon Valley Bank se vio forzado a vender estos bonos a pesar de sufrir grandes pérdidas. "Esto es muy específico de este banco, donde los temas de la liquidez es aún mayor en las compañías tecnológicas", puntualiza.

Si la política monetaria de los Bancos Centrales y la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que ver con el desplome del Silicon Bank, implica que frenarán la subida de los tipos de interés ante este "efecto indeseado". Por otro lado, esta subida de los tipos de interés era la forma de frenar la elevada inflación, por lo que las autoridades monetarias deben valorar qué hacer ahora.

Para Iturriaga, el origen del problema no es la subida de los tipos, sino los tipos bajos durante tanto tiempo. Así, el 'crack' del Silicon Valley Bank ha sido consecuencia de la "locura" que ha vivido el sector de las tecnológicas "al calor de tipos de interés extremadamente bajos que les ha permitido levantar mucho dinero".

Esto no es un problema sistémico de la banca, será algo temporal

El principal riesgo que temían los mercados era que los Bancos Centrales, en su afán por controlar la inflación, "se pasasen de frenada". Por el momento, las informaciones económicas ya hablan de que la Reserva Federal realizará, como mucho, una subida más y empezará a bajar los tipos de interés pronto.

A pesar de la psicosis generalizada, Iturriaga asegura que "esto no es un problema sistémico de la banca y no es extrapolable al resto del sistema financiero americano -y mucho menos al sistema financiero europeo-, creo que va a ser bastante temporal y que no va a durar mucho".

La elevada inflación se mantendrá en la economía

En definitiva, es importante asumir que, aunque la inflación general seguirá cayendo, ésta "no va a volver a como estaba antes", debido, entre otras cosas, a la inflación subyacente, con sus subidas salariales de entre 3-4% durante varios años.

"Los Bancos Centrales tienen que admitir que no vamos a volver a inflaciones del 2%, sino que tenemos que convivir con inflaciones cercanas al 3%", vaticina Iturriaga. En este sentido, los Bancos Centrales pueden aceptarlo "o pueden llevarse por delante la economía y embridar la inflación".