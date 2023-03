¿Puede llevar el colapso del Silicon Valley Bank a una situación similar a la de Lehman Brothers en 2008?

El pasado viernes 10 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos tomó el control del Silicon Valley Bank por sus graves problemas financieros, lo que provocó temor en el sector. Las acciones del banco se desplomaron durante dos jornadas consecutivas antes de que se suspendiese su cotización.

Todo ello llevó al Departamento de Protección e Innovación Financiera de California a hacerse con el control de la compañía, alegando falta de liquidez e insolvencia, con el objetivo de proteger los depósitos asegurados por el Ejecutivo.

La mayor quiebra bancaria desde 2008: ¿puede ocurrir un 'momento' Lehman Brothers?

El Silicon Valley Bank contaba con unos activos de unos 209.000 millones de dólares y depósitos por un valor aproximado de 175.400 millones de dólares a 31 de diciembre de 2022, por lo que su caída supone la mayor quiebra bancaria desde la crisis de 2008 y una de las más importantes en la historia de EEUU.

Así, este repentino derrumbe ha llevado a los expertos a plantearse la pregunta: ¿podría llevar este colapso a una situación similar a la que se vivió en 2008 con Lehman Brothers?

El propio presidente de EEUU, Joe Biden, se ha visto obligado a tomar la palabra ante el efecto contagio en el sector financiero. Biden ha defendido la solidez del sistema bancario del país tras la "rápida" actuación de las autoridades financieras y ha señalado la importancia de reforzar la regulación banca para que no vuelvan a repetirse este tipo de episodios.

"Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí cuando los necesiten", ha afirmado Biden desde la Casa Blanca, después de que el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank hayan hecho temblar a los inversores.

Asimismo, el presidente estadounidense ha subrayado que "no habrá pérdidas soportadas por los contribuyentes", ya que los fondos procederán para el rescate de las entidades procederán de un fondo que se nutre de aportaciones del sector bancario.

En la misma línea se ha pronunciado el Instituto Español de Analistas, que considera que esta noticia no provocará una crisis similar. "La incertidumbre actual en el mercado es grande pero no se puede comparar con la situación que se generó con la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Además, el modelo de banca que siguen los bancos europeos es distinto al de los norteamericanos y no están tan involucrados en los negocios de las compañías tecnológicas", ha explicado desde el Instituto.

Los expertos han avisado de que las crisis de liquidez "suelen tener consecuencias muy importantes por el efecto contagio que puede tener en otras entidades financieras".

Por último, la vicepresidenta primera del Gobierno responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado que el sistema bancario español cuenta con una situación "saneada" y un marco "reforzado" frente a la volatilidad en los mercados.