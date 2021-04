La consejera de Sanidad de Castilla y León dice que no se han saltado la estrategia de vacunación nacional por parar la vacunación con AstraZeneca

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, asegura en Más de uno que no sabía lo que iba a anunciar la Agencia Europea del Medicamento con respecto a la vacuna de AstraZeneca: "sabía que la EMA estaba preparando un informa y que podía haber un anuncio sobre que había relación de determinados fenómenos trombóticos con la vacuna pero no sabíamos nada más, ni la intensidad de los fenómenos ni si afectaba a determinados grupos de edad...

Verónica Casado explica que con la suspensión de la vacunación con AstraZeneca no se han saltado la estrategia de vacunación nacional y cuenta que cuando se enteró de que la Agencia Europea del Medicamento iba a hacer un anuncio sobre la vacuna, se reunió con su equipo y analizaron el tema: "teníamos a más de 8.000 personas citadas con la vacunación y en ese momento me planteé qué hacer..."

Le trasladó sus dudas sobre la vacuna con AstraZeneca a la ministra Darias

La consejera afirma que tenía muchas dudas sobre la vacunación de AstraZeneca y consideró que el principio de prudencia debía estar por encima de todas las cosas. Cuenta que llamó a la ministra y le planteó sus dudas.

"A sabiendas de que podía haber un efecto secundario que no sabíamos la magnitud ni la intensidad que tenía, me dejé guiar por el principio de prudencia y le dije a la ministra que había que planificar de otra manera el día de ayer hasta el anuncio de la EMA", relata la consejera.

La consejera de Sanidad asegura que la ministra de comentó que la organización y planificación de la vacunación era competencia de las comunidades autónomas y ella consideró que como era su competencia tomó la decisión de paralizar la vacunación con AstraZeneca hasta saber qué estaba pasando.

"La vacuna de AstraZenaca es una vacuna segura pero se ha descubierto, al extenderla a tanta población, un efecto secundario que no estaba descrito en la primera fase, pero de una manera muy rara". La consejera argumenta que "teniendo en cuenta que las personas mayores de 60 años podemos tener más riesgo de mortalidad por coronavirus, nos tienen que proteger más".

Sobre por qué se ha decido que no se administre la vacuna a menores de 60 en España si la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que la vacuna de AstraZeneca es segura, Verónica Casado explica que "tiene que ver con la mortalidad; queremos vacunar al sector de población más vulnerable, que es a partir de 60 años y poco a poco ir avanzando en sectores de población".

Verónica Casado asegura que ella se va a poner la vacuna de AstraZeneca y afirma que "hay que vacunarse".

"No nos hemos saltado la estrategia nacional de vacunacion"

La consejera de Sanidad de Castilla y León afirma que no se han saltado la estrategia nacional de vacunación ni se ha hecho nada raro después de escuchar las críticas de Carmen Calvo por la decisión. "Yo no he cambiado la manera de vacunar , simplemente he organizado la manera de vacunar y he dado prudencia a tener una decisión tomada en el Interterritorial", asegura Verónica Casado.

¿Qué se va a hacer con los menores de 60 que han recibido una dosis de AstraZeneca?

Sobre qué ocurre con las personas menores de 60 años que ya hayan recibido una dosis de AstraZeneca, la consejera de Sanidad dice que "a lo largo de este mes, tenemos que tener un posicionamiento de la Comisión de Salud Pública sobre lo que hacer".

Explica que hay tres hipótesis sobre lo que hacer, aunque no hay un criterio científico claro: dejar una dosis de AstrZeneca, poner la segunda dosis pero alargarla en el tiempo o combinar vacunas.