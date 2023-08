Cómo influye la sanción de la FIFA a Rubiales sobre la denuncia del Consejo Superior de Deportes ante el TAD

Antonio Aguiar, experto en derecho deportivo y director de IUSPORT nos habla en Más de uno sobre si le ha ganado la partida la FIFA al Gobierno a la hora de actuar con mayor celeridad contra Luis Rubiales. O si realmente los tiempos son los que son y no había margen para hacerlo antes, Antonio asegura que "yo diría que la FIFA le ha hecho un favor al Gobierno Español, porque el Gobierno español ha estado pasivo durante el último año y medio desde que se publicaron presuntas irregularidades y el Gobierno se estuvo quieto, metió en un cajón las denuncias que les llegaban. Todavía están en ese cajón, ahora ha reaccionado pero tampoco ha enviado al TAD esas denuncias antiguas que están inexplicablemente guardadas" asegura en antena.

"Hay precedentes de amenazas incluso FIFA, UEFA a países por casos como este, pero no recuerdo precedentes en los que es Europa occidental, somos estados de derecho, democráticos, modernos... y aunque en su normativa prevén esta posibilidad no se atreven en países como Francia, España etc. Las Federaciones Nacionales están sometidas al gobierno del Estado Nacional, osea, los estados no pueden renunciar a tutelas sobre estas entidades. Y de ninguna manera el Gobierno español podría nunca aceptar esta amenaza. Esto es improbable y además ha intervenido aquí la FIFA, por tanto la Fifa no lo va a permitir porque está por encima de la UEFA

"En esta final del Mundial, hay tres hechos muy graves imputables al presidente: Primero tocarse los genitales en un palco en una final de un Mundial. Segundo, los abrazos desmesurados e indecorosos a las jugadoras levantándolas y apretándolas contra su cuerpo. Y tercero el beso famoso a la jugadora Jenni Hermoso" asegura.

La RFEF convoca una reunión urgente este lunes con los presidentes de las federaciones territoriales

La Real Federación Española de Fútbol ha convocado una reunión "extraordinaria y urgente" de los presidentes de Federaciones Territoriales, prevista para este lunes en Las Rozas (Madrid), donde realizarán "análisis y evaluación" de la suspensión que pesa sobre Luis Rubiales por parte de la FIFA.

"Siguiendo instrucciones de D. Pedro Rocha, y de acuerdo con lo previsto en los Estatutos, se comunica la convocatoria de reunión extraordinaria y urgente de la Comisión de Presidentes de Federaciones de Ámbito Autonómico y Territoriales", ha informado la propia RFEF a través de una circular de prensa.

Dicha reunión se celebrará hoy a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 16.15 horas en segunda convocatoria, en la Ciudad del Fútbol. Su orden del día: "Análisis y evaluación de la situación actual y evaluación de las decisiones o actuaciones a adoptar", junto a un turno para "ruegos y preguntas".

Luis Rubiales se niega a dimitir por el beso "consentido" a Jenni Hermoso

Contradiciendo las informaciones publicadas en las últimas horas, Luis Rubiales ha anunciado que no dimitirá como presidente de la Real Federación de Fútbol Española. Este anuncio ha tenido lugar en la comparecencia protagonizada por Rubiales durante la Asamblea Extraordinaria de la Federación. Hasta en tres ocasiones ha repetido Rubiales que no dimitirá, en un discurso acompañado por los aplausos de muchos de los representantes de las Federaciones Regionales del fútbol español.

"¿Creen ustedes que todo esto es suficiente para la cacería que estoy sufriendo? No voy a dimitir. No voy a dimitir" ha declarado Rubiales, que ha reivindicado la suya como "la mejor gestión de la historia del fútbol español".

En la misma comparecencia, en la que Rubiales ha afirmado que el "pico" con Jenni Hermoso fue "consentido", el presidente de la Federación ha denunciado presiones hacia las federaciones y que se ha intentado perpetrar un "asesinato social" contra él. Además, Rubiales ha anunciado que emprenderá acciones legales contra aquellos que han denunciado los hechos, y ha mencionado en concreto a los políticos de Podemos Ione Belarra y Pablo Echenique, que ha censurado los comportamientos de Rubiales.

Las explicaciones del beso

Rubiales ha explicado que el beso con Jenni Hermoso fue "espontáneo, mutuo y eufórico. Y, sobre todo, consentido", y ha ofrecido una versión en la que, según él, le preguntó a la jugadora si quería "un piquito". A pesar de sostener que se trataba de un beso consentido, Rubiales se ha disculpado por no haberse producido en el contexto adecuado.

Ha pedido también disculpas por su comportamiento ante la reina Leticia y la infanta, después de la polémica levantada a raíz del grosero gesto percibido en el palco: "Quiero pedir perdón sin condiciones por los hechos que ocurrieron en el palco. En un momento de euforia en el que me agarré mis partes", ha expresado el presidente de la Federación.

Sin embargo, Rubiales ha reivindicado su actitud en el resto de actos a los que ha acudido, y ha explicado que su gesto iba dedicado al seleccionador Vilda, al que quería felicitar con un "Olé tus huevos" - palabras textuales del presidente- por su triunfo en la final del mundial de Fútbol femenino. Durante sus declaraciones, Rubiales también ha hecho alusión al concepto de "falso feminismo" - que sería la "gran lacra de este país"- , y ha hablado de una supuesta "falta de libertades" en España.