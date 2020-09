Carlos Ríos, creador de Realfooding: "Pasar hambre haciendo dieta es igual a fracaso"

Carlos Ríos es uno de los influencer más destacados en nuestro país en cuanto a alimentación se refiere. Es el creador del movimiento ‘Realfooding’, con el objetivo de dar a conocer qué comemos, qué no debemos comer, y cómo llevar una dieta sana y equilibrada con alimentos beneficiosos para la salud.

Para Carlos Ríos, la 'real food' "es la cocina que hacían las abuelas", o "la dieta mediterránea" de toda la vida, por nombrar algún ejemplo. "La filosofías que yo llevo es diferenciar cuál es la comida de verdad". Una de sus denuncias más habituales es la comida que se vende ahora en las grandes superficies. "Cuando entras al supermercado hay alimentos comestibles con muchos añadidos", por lo que "la gente hace compras que no son sanas y que le llevan a ganar exceso de peso", o a llevar una mala alimentación.

Por eso, si queremos una buena alimentación, "tienes que centrarte en qué alimentos son saludables, cómo tienes que combinarlos para que te guste". Además, aboga por la dieta como forma de vida y no algo puntual. "La dieta no tiene fecha de caducidad, tiene un estilo de vida". Llevando este estilo de vida, "la pérdida de peso va a ser una consecuencia de hacer las cosas bien".

Ríos nos da algunos consejos para esos kilos que hemos ganado durante el verano. Lo más importante es que "no hay que volverse loco". Hay que empezar por "recuperar los hábitos y hacerlo con cabeza. Empieza por la compra". Nos recomienda "que la mitad de tu alimentación esté basada en vegetales", pero "no hay que olvidar alimentos de proteínas, porque ayuda a saciarte". Pero la clave principal es no tener ganas de comer más. "Pasar hambre haciendo dieta es igual a fracaso".