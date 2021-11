Carlos Morales, portavoz del SUP, sobre la manifestación de los policías: "Llevamos varios meses denunciando un desamparo institucional por parte de este Gobierno"

LEER MÁS Estos son los motivos por los que policías y guardias civiles protestan por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

El pasado sábado, 27 de noviembre, policías y guardias civiles se manifestaron en las calles de Madrid en protesta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular, llamada por sus detractores 'Ley Mordaza'. Esta concentración comenzó a las 11.30 horas en la Puerta del Sol y finalizó delante del Ministerio del Interior bajo el lema 'Policías Unidos contra esta reforma', pidiendo la dimisión de Fernando Grande-Marlaska.

En 'Más de uno' hablamos con el portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Morales, que asegura que la concentración fue "todo un éxito", ya que se reunieron aproximadamente unas 130.000 personas, entre policías nacionales, autonómicos, locales y guardias civiles en favor de que no se modifique la Ley de Seguridad Ciudadana.

Se trataba de una manifestación apolítica

Por otro lado, Morales responde a las palabras de Santos Cerdán, número tres del PSOE, en las que afirma que son los policías y guardias civiles los que están distorsionando la realidad para que no se plantee esta reforma de le 'Ley Mordaza', por lo que cree que las reivindicaciones de la manifestación del sábado están basadas en mentiras. A estas acusaciones, el portavoz nacional del SUP añade que la concentración no tenía tintes políticos, "se trataba de una manifestación apolítica y con ganas de reivindicar. Llevamos varios meses denunciando un desamparo institucional por parte de este Gobierno y hasta hace casi 10 días escasos, el ministro del Interior no se ha reunido por primera vez con nosotros", expone.

En cuanto a la presencia de miembros del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la manifestación, Morales recuerda que "como ciudadanos estaban todos invitados y como ciudadanos han asistido". Por ello, confirma que también podrían haber acudido a la concentración miembros del PSOE o Unidas Podemos.

Carlos Morales responde al secretario general del Partido Comunista

Asimismo, Carlos Alsina también le pregunta por las palabras de Enrique Santiago Romero, secretario general del Partido Comunista y secretario de Estado del Ministerio de Derechos Sociales, que acusa a policías y guardias civiles de querer acabar con la presunción de inocencia y con los derechos de los ciudadanos. El portavoz de la SUP niega que esto sea así y comenta: "de hecho, nos estamos quejando de que las manifestaciones puedan ser espontáneas porque no nos da tiempo a hacer un dispositivo ajustado", dispositivos que buscan proteger al propio manifestante y al resto de ciudadanos.