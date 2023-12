Carlos Alsina entrevista este viernes a Ángel Gabilondo en 'Más de uno'

El socialista Ángel Gabilondo fue nombrado Defensor del Pueblo tras un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular en 2021, en un contexto de negociaciones del Gobierno con el líder popular -que por entonces era Pablo Casado- y que incluían la renovación de otros órganos constitucionales.

Este viernes, 15 de diciembre, Carlos Alsina entrevista en 'Más de uno' al que fue ministro de Educación durante el mandato del expresidente Rodríguez Zapatero y líder socialista en la Asamblea de Madrid. Gabilondo responderá desde los estudios de Onda Cero a las preguntas de Alsina a partir de las 09:00 horas.

Entre los temas de actualidad a tratar, será preguntado por la polémica ley de amnistía propuesta por el Gobierno de Sánchez, la reacción de la Iglesia católica a su informe sobre la pederastia en España o el último acuerdo entre el PSOE y EH Bildu en Navarra para realizar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona y entregar el consistorio a la izquierda abertzale.

Puedes seguir la entrevista a partir de las 9.00 horas de la mañana de este martes 6 de junio, a través de la web y la app de Onda Cero y del Twitter de 'Más de uno' (@MasDeUno) y 'Onda Cero' (@OndaCero_es).

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.