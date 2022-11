Elías Bendodo, sobre la ley del 'solo sí es sí': "Es una chapuza de una parte del Gobierno, de Podemos"

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, matiza en 'Más de uno' sus palabras sobre la polémica ley del 'solo sí es sí' en las que aseguraba que provocaba el efecto llamada entre los violadores. "Lo que quise es verbalizar un sentimiento generalizado entre la sociedad española", apunta, "parece que ahora cometer delitos sexuales sale más barato".

Bendodo recuerda que "hay una alarma" entre la población porque "no solo de los delitos sexuales sean más baratos, sino que estamos viendo cómo los delincuentes salen a la calle".

Si el presidente del Gobierno no rectifica a su ministra, está asumiendo la responsabilidad de la chapuza

El coordinador general del PP considera que esta ley "es una chapuza de una parte del Gobierno, de Podemos". Algo que comenta que se pronosticaba desde el PP donde llevan "mucho tiempo diciendo que Podemos es un partido para protestar no para gobernar". Sin embargo, explica que "si el presidente del Gobierno no rectifica a su ministra, está asumiendo la responsabilidad de la chapuza"

Por ello, el popular solicita al Gobierno de Pedro Sánchez que "reconozca que hay un problema y que ha cometido un error". Además, pide al Ejecutivo "humildad" ya que su carencia hace "imposible con este Gobierno llegar a ningún acuerdo".

Bendodo destaca que "hay que tener la humildad suficiente para llamar a la oposición y decir: en esto me he equivocado" y pedir ayuda. "¿Crees que vamos a decir que no? Pues seguro que vamos a ayudar, pero esa llamada nunca se produce", critica.

Feijóo tiene las ideas muy claras

Asimismo, habla sobre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "es un dirigente político con experiencia, con madurez, que se lo lee todo y está muy informado". Por lo que reitera que "al presidente Feijóo no hay que invitarle desde el PP a que tome una postura u otra, porque él tiene las ideas muy claras".

El popular reconoce que "Feijóo tiene sobre la mesa España y los problemas de los españoles". Sin embargo, considera que el problema que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es Feijóo, cómo desgastarlo para evitar que llegue a la Moncloa.

El chantajista nunca se conforma con el primer pago

En cuanto a la aprobación de los Presupuestos tras los acuerdos a los que han llegado los que ha llegado el Gobierno con los diferentes partidos, Elías Bendodo sostiene que "no es que estemos mejor que el año 2017, es que han cedido en todo".

Además, el popular advierte de que tanto el PNV, como ERC van a pedir más, que no se conformarán con haber llegado al acuerdo de echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, ni con la derogación del delito de sedición. "El chantajista nunca nunca se conforma con el primer pago", avisa.

En su labor municipal María Ángeles Muñoz cuenta con el apoyo del PP

Respecto al futuro de la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, el coordinador general del Partido Popular confirma el apoyo de la formación para que siga en el cargo, después de conocerse que su marido y uno de los hijos del marido están siendo investigados por presunto blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico.

Bendodo remarca que en el informe del juez se ha desvinculado tanto a María Ángeles Muñoz como al Ayuntamiento de estos presuntos actos delictivos, por lo que defiende la labor de la popular en el cargo.

La práctica totalidad de las encuestas dicen que el PP va a ganar las elecciones

Sobre las próximas elecciones generales, Elías Bendodo se remite a la información de los sondeos, "la práctica totalidad de las encuestas dicen que el PP va a ganar las elecciones" y "la inmensa mayoría" señalan que su formación "podrá gobernar sumando". "Una encuesta es un PCR", es decir, que es una "foto fija de un momento determinado", por lo que puede cambiar.

Por su parte, Bendodo considera que Sánchez está llevando a España a la crisis y cree que los ciudadanos saben que es el PP el que va a salvar la situación. "En el ADN del PP está la bajada de impuestos y no vale comparar con lo de Liz Truss", declara y añade: "hemos demostrado por activa y por pasiva que cuando se bajan impuestos en España se recauda más".

Huelga sanitaria en la Comunidad de Madrid

Por último, sobre la huelga de médicos de atención primaria y de pediatras que se está viviendo en la Comunidad de Madrid, el coordinador general expone que "esa manifestación tuvo cierto tufo electoral sin ninguna duda".

