Begoña Villacís: "Generaría muchísima confianza si el PP expusiese los acuerdos a los que ha llegado con Vox"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís , asegura en Más de uno que en Ciudadanos no han visto el documento de los acuerdos a los que han llegado Vox y el PP, y tras las discrepancias, aconseja que lo hagan público. Por otro lado, asegura que su plan es "remodelar Madrid Central, no revertirlo".

Tras la disputa entre el Partido Popular y Vox por la repartición de puestos en el Gobierno de Madrid, Villacís, aconseja en Más de uno que hagan público el documento, "escuchas al señor Ortega Smith y parece que han firmado una cosa y escuchas al PP y parece que han firmado otra". Que además, considera que "lo que es un problema es la incertidumbre, que a día de hoy no sepamos lo que realmente se ha pactado".

Asimismo, la vicealcaldesa recuerda que "la Ley de Capitalidad establece un artículo que dice lo que es Gobierno y lo que no" y que la Junta de Gobierno ya está formada. También insiste en que en su acuerdo con el partido de Almeida, tienen "un contrato que es por escrito que esta bastante bien armado en cuanto a la repartición de las áreas y blindado de cualquier posibilidad de modificación", por lo que se necesitaría la aprobación de las dos formaciones para cualquier cambio.

Por otro lado, explica que entre las primeras medidas que van a tomar, "anuncio que estamos empezando a trabajar en las ordenanzas para bajar los impuestos. Hemos creado un plan de refuerzo para devolver las plusvalías municipales que el anterior gobierno tenía atascadas".

Y en cuanto a Madrid Central, considera que "es un tema que preocupa muchísimo, vamos a trabajar para remodelarlo, no para revertirlo". Villacís, dice que se reunirán con los afectados, para modificar "todo ello que no hayan funcionado, como el sistema de multas".

Además, comenta por qué no apoyó un gobierno de Manuela Carmena con el PSOE, "no vale la alcaldía a cualquier precio, porque si uno mira el programa que defendemos nosotros y el de Más Madrid no podrías ser mas diferentes son contradictorios en sí mismo" y afirma que "habría sido incapaz de sacar unos Presupeustos en estos cuatro años. No sería honesto, sería una estafa".