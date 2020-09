Ayuso: "Cerraremos más zonas de la Comunidad de Madrid, no sería coherente hacer otra cosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura en Más de uno que estudia ampliar las restricciones a otras áreas de Madrid y no descarta aplicar medidas restrictivas en toda la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirma en Más de uno que se ampliarán las medidas restrictivas a más zonas de Madrid porque "no tiene sentido aplicar medidas en algunas zonas y no hacer medidas adicionales en otras".

Ayuso dice que las medidas no se han tomado por barrios o por estigmatizar ciudadanos, sino que hay unas medidas adicionales en esas zonas donde se ha demostrado que el contagio es mayor. "Me sabe mal que cierren los bares de Vallecas o Usera a las 10, mientras la gente está de copas en bares de Chamberí", asegura. Dice que son los técnicos los que le están indicando cuáles son las zonas en las que hay que aplicar las medidas; "yo soy política no sanitaria", se defiende.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no descarta aplicar medidas restrictivas de manera autonómica, pero asegura que no las aplican ya porque están estudiando cómo van funcionando las medidas que se han aplicado en 37 zonas básicas de salud.

"Dentro de España no hay médicos"

Al ser preguntada por sus declaraciones sobre que no hay médicos en España, Isabel Díaz Ayuso dice que "dentro de España no hay médicos". Explica estas declaraciones por la escasa oferta educativa y por sus bajos sueldos. "Hay que permitir que mucha gente que se ha quedado a las puertas de estudiar medicina por la nota de corte accedan a la carrera", comenta.

La presidenta de Madrid cree que la solución ante la falta de médicos pasa por hacer planes de incentivos para que más médicos vengan a trabajar a España y afirma que han ofrecido a los sindicatos un plan de 80 millones de euros para el doblaje de turnos que va a ser necesario.

La reunión con Pedro Sánchez: "Necesitábamos hablar"

Sobre la reunión con Pedro Sánchez, Ayuso dice que llevaba pidiendo esta reunión con el presidente desde que está en el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid y dice que "necesitábamos hablar y que la reunión escenifica entendimiento. Justifica sus críticas al Gobierno en mayo por el no pase de la Comunidad de Madrid a fase 1 de la desescalada por unos informes que no existían y un comité de expertos que no existía.

La presidenta Ayuso dice que hacía falta esta reunión con Sánchez porque Madrid es una especie de distrito federal que necesita de una estrategia nacional con ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque asegura que ella no tiene competencias, por ejemplo, para hacer cumplir cuarentenas. "Sin la ayuda de la policía nacional y de la guardia civil yo no puedo controlar los confinamientos".

Sobre si antes de la reunión de ayer ha habido coordinación entre el gobierno de Madrid y el gobierno central, Ayuso aclara que sí: "No somos tan insensatos como para que el ministro y el consejero de Sanidad no hayan estado trabajando antes de la reunión de ayer". Confirma que el consejero de Sanidad y el ministro Illa se reunían periódicamente.

"Somos una comunidad especial porque somos como una España dentro de España"

Isabel Díaz Ayuso explica la necesidad de la reunión con Pedro Sánchez porque "Madrid por sí sola no puede funcionar" y porque "Madrid es una España dentro de España". La presidenta explica que lo que quiere decir con que Madrid es una España dentro de España es que Madrid es la capital pero también es el motor económico de España, el kilómetro cero de las carreteras, el epicentro de la Península...".

La presidenta de Madrid reconoce que no han parado de trabajar en todo el verano y cree que se ha llegado a esta situación en la comunidad por múltiples motivos, entre ellos el ocio nocturno. "Si hubiéramos sabido que esta segunda ola iba a llegar antes, el cierre del ocio nocturno se hubiera adelantado".

Por otro lado, Ayuso insiste en que lleva pidiendo desde mayo más control en el aeropuerto de Barajas y que se realicen PCRs en origen: "no entiendo por qué no hacemos un cuidado de nuestras fronteras internacionales".

En cuanto a las recomendaciones que le traslada a los ciudadanos para evitar el virus explica que "la recomendación es no llegar a una terraza y abrazarnos unos a otros sin mascarilla, no hacer reuniones familiares sin control, cuidar a nuestros mayores y cumplir las normas y recomendaciones".

Además, Ayuso indica que si fuera necesario cerrarían todo el ocio en la Comunidad de Madrid.

"No me viene grande todo esto"

Al ser preguntada por Carlos Alsina sobre si alguna vez ha pensado le venía grande la gestión de la pandemia, Ayuso responde que no: "no es que me venga grande, sino que es una situación dificilísima y solo pienso en cómo solucionarlo"

Seguro que te interesa...

Guía del confinamiento en Madrid: ¿ Qué se puede hacer y qué no desde el lunes?

Estos son los puntos del acuerdo Ayuso - Sánchez para frenar el coronavirus en la Comunidad de Madrid