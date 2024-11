Alcalde de Albal: "Entiendo que el vecino esté muy enfadado con las administraciones"

Los plenos de los ayuntamientos en los municipios más afectados por la Dana están siendo muy emotivos en muchos momentos durante los últimos días porque están reflejando las sensaciones y la indignación que sigue habiendo ante la Administración más próxima, representada por los alcaldes y los concejales.

Uno de los plenos más emotivos se vivió en el Ayuntamiento de Albal donde todos los grupos políticos del consistorio se pusieron de acuerdo para respaldar una serie de mociones y propuestas. Asimismo, hubo un momento en el que el alcalde José Miguel Ferris, pidió perdón a los vecinos.

Tal y como explica en 'Más de uno' con Carlos Alsina, los alcaldes tienen una "obligación fundamental" y es la de "aguantar el chaparrón" porque aunque sean alcaldes, también son vecinos y han tenido una serie de problemas similares a los de los demás: "En mi caso, he perdido dos coches, mi mujer y mi hija salieron unos días fuera porque en mi casa había mucha humedad. Lo que intento es que el vecino vea que no es que trate de mimetizarme, sino que estamos en las mismas".

Recuerda que durante los días más duros, lo que hizo fue ponerse en contacto con consellers, la delegada del Gobierno, empresas, etc, para hablarles de sus necesidades y de los suministros que necesitaban: "Intentas conseguir hitos en los que las administraciones y empresas en algunos casos te responden rápido y en otros no tanto".

Por eso, prefiere "no hablar de lo que han hecho otras administraciones" por él, sino de lo que pueden hacer a partir de ahora y de lo que pueden hacer ellos como ayuntamiento por los vecinos, que es "pedirles calma, disculpas y que esto no sea una lucha de fango, sino que el fango lo tenemos que retirar entre todos y para eso estamos".

Afirma que, independientemente de cómo se pueda sentir él emocionalmente, nunca ha pensado en abandonar el barco porque cuando los vecinos eligen a sus alcaldes es para "estar en las buenas y en las malas" y en este caso, "a mí personalmente me ha tocado la tragedia más grande de este pueblo y no puedo abandonar ahora por integridad moral y por ganas".

"Tengo muchas ganas de seguir trabajando por mis vecinos. Es normal que me lleve alguna bronca, pero entiendo que el vecino esté muy enfadado con las administraciones, pero es mi obligación. No lo pienso porque es para lo que los vecinos me han elegido y voy a estar a su lado en todo momento, aunque algunas veces me lleve algunas palabras que entiendo que no me merezco", asegura.

Rabia y desesperación entre los vecinos de Paiporta

A pesar de la emotividad que se está viviendo en algunos de los plenos, en otros sin embargo, los protagonistas están siendo la rabia, la ira y la desesperación de vecinos que lo han perdido todo y que no se sienten arropados por unas administraciones que podrían dar más.

En el Pleno del Ayuntamiento de Paiporta se vivieron momentos de enorme tensión: "Si no se calman, tendré que suspender el Pleno", "No tenéis credibilidad ninguna", "No traéis soluciones, ni un plan establecido, nada", "¿Sabes lo que me encontré cuando llegué? Que mis padres no habían comido", "¿No tenéis ningún plan? ¿Maribel, no hay ningún plan?", "Tres, casi cuatro, para que viniesen a socorrernos? ¿Dónde estabais?".

Estos fueron sólo algunos de los comentarios que se escucharon y tan sólo un reflejo de lo que sucedió este jueves en el Ayuntamiento de Paiporta, pero también se han podido ver escenas similares en el Ayuntamiento de Aldaia. En muchos de estos casos se pide incluso la dimisión de los alcaldes y de los concejales.