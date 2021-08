Alberto Núñez Feijóo: "El certificado covid es la mayor expresión de garantía durante la pandemia"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, critica durante su entrevista en Más de uno con Óscar Plaza que el Gobierno central no quiera implementar la obligatoriedad de que los ciudadanos tengan que presentar el certificado de vacunación contra el coronavirus para poder entrar al interior de los locales de restauración y hostelería.

El presidente gallego recuerda que el certificado covid ya se solicita en 21 países de la Unión Europea (UE), por lo que señala que "o todos los países de la UE están equivocados o está equivocada España". Además, considera que "es la mayor expresión de garantía durante la pandemia".

Feijóo apunta que desde su partido no entienden la "esta bisoñez del Gobierno" al no querer implementar el certificado covid para "no molestar" a los no vacunados. Algo, que según comenta, lo único que hace es "estigmatizar a la toda la población y a los servicios de salud".

"Una persona que te cuida no puede ser un riesgo para tu salud"

Asimismo, el popular cree necesario que para determinados trabajos, como por ejemplo en una residencia, sea obligatorio estar vacunado en el marco de los requisitos de seguridad e higiene en el trabajo. Feijóo explica que "una persona que te cuida no puede ser un riesgo para tu salud" porque a pesar de tener la pauta completa de vacunación, todavía hay posibilidad de contraer el coronavirus, aunque el riesgo de mortalidad se reduce en un 99%.

"No nos parece que haya transparencia del número de vacunas que reciben cada CCAA"

El presidente autonómico también critica el reparto que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de las 3.400.000 vacunas. Feijóo sostiene que debería depender del % de población a vacunar en cada comunidad y, sin embargo, dice que no se está haciendo con la suficiente transparencia, "no se nos dice a cada Comunidad Autónoma cuáles son los medicamentos que recibiremos cada una".

Aunque el popular apunta que no tiene "ninguna prueba de que esto no se está haciendo con corrección", pero declara que sí tiene pruebas "de que no se está haciendo con la transparencia que debiera".

Por otra parte, Feijóo defiende su gestión de la pandemia, ya que era la comunidad donde más población envejecida había y es "donde menos personas han fallecido por cada 100.000 habitantes".

"No se puede decidir bilateralmente cómo se reparte el dinero que es de todos"

El presidente gallego recuerda que las Comunidades Autónomas tienen la potestad de hacer bajadas de los impuestos cedidos o propios, y que por ello hay comunidades que hacen exenciones con bastante intensidad y otras con mucha intensidad, algo que levanta tensiones en otras regiones.

Feijóo mantiene que la financiación se decide en el Consejo de Políticas Fiscales, no se decide bilateralmente, "no se puede decidir bilateralmente cómo se reparte el dinero que es de todos".

Indultos

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo se pronuncia respecto a los indultos que el Gobierno ha hecho a los independentistas, explica que "nunca se indultó a un político en contra de los informes del tribunal que les condenó" y añade que "volvemos a hacer cosas peligrosísimas", porque según cree "estamos rompiendo lo que era básico"