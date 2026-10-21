La crisis de deuda en Francia, un aviso para España en plena campaña electoral: “La prudencia nos ayuda a progresar”

La evolución de la deuda pública en Francia se ha convertido en una señal de advertencia y de alerta para los mercados europeos. José Carlos Díez explica en 'El Faro Económico' de Más de uno que el aumento de la prima de riesgo de su deuda, que comenzó a principios de año, se suma a su escaso crecimiento económico: "El déficit público está próximo al 5% del PIB desde la pandemia, su deuda pública ya supera el 115% del PIB y los inversores han empezado a ponerse nerviosos".

La inquietud de los inversores también se nota en "la incapacidad" del presidente francés, Emmanuel Macron, para reducir el déficit y en las dudas que tienen de que los dos candidatos que concurren a las elecciones del año 2027, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, vayan a ser capaces de hacerlo.

El experto económico establece un paralelismo con España e indica que, aunque la economía de nuestro país sí que está creciendo y la prima de riesgo se mantiene en niveles bajos, la deuda pública española "también es alta". Por ello, considera que, teniendo en cuenta que nos encontramos en plena campaña electoral, es momento de que los partidos políticos envíen una "señal prudente" a los inversores "con sus propuestas fiscales para que sigan confiando en nuestra deuda pública".

Porque, "para Aristóteles, la prudencia era sabiduría práctica y nos ayuda a progresar".