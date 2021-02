¿Cómo han llevado los enfermos de cáncer la pandemia?

La Sociedad Española de Oncología Médica estima que durante 2020 se han diagnosticado, al menos, 280 mil casos de cáncer en nuestro país, en plena epidemia de coronavirus. Juan Carlos Vélez nos relata algunos de los testimonios más emotivos de los pacientes que han tenido que vivir el diagnóstico de esta enfermedad durante una pandemia donde los abrazos y los besos que tanta falta hacen han quedado relegados y los diagnósticos han llegado más tarde.

No ha sido el mejor año para recibir esta dura noticia, pues el cáncer no entiende de pandemias. Miguel Ángel, al que le diagnosticaron un tumor en el colon en agosto, explica que "si hay un año en el mejor no pisar un hospital, es 2020". Otra paciente, con cáncer de mama, relata que "en ese momento, para mí el virus ni existía" y otra de ellas que no se lo dijo ni a sus hijos hasta que no tuvo más remedio.

El coronavirus ha cambiado mucho la situación de la atención sanitaria, a la que tanto profesionales como enfermos, más temerosos que nunca, han tenido que adaptarse y han pasado a tener consultas telefónicas. Además, la SEOM está reclamando a las autoridades sanitarias más recursos para paliar esos retrasos porque estima que unas 55.000 personas han sido diagnosticadas más tarde de lo debido por el impacto de la pandemia.

A propósito de esto, muchos oncólogos narran que los diagnósticos se han resentido mucho y que ahora muchos de las personas a las que tienen que tratar debutan con tumores en estadios mucho más avanzados y más agresivos. "Cuando venían a la consulta por primera vez, tenías que decirle que la enfermedad había avanzado, que tenían metástasis y que eso significa, en la mayoría de los casos, que ya no podíamos hablar de curación", confiesa una de las doctoras. "Nos preguntaban si se podía haber evitado de haberse diagnosticado a tiempo".

Por otra parte, los pacientes oncológicos señalan que hay momentos muy duros, donde faltan las muestras de cariño, sobre todo "en los momentos buenos, cuando ibas superando etapas". Sin embargo, también hay muchas palabras de agradecimiento para los sanitarios, que han estado ayudando en todo lo posible para paliar estas situaciones.