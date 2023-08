CON ALBERTO APARICI

Aparici en órbita: Los superconductores, una promesa para la tecnología del futuro

Con Alberto Aparici hablamos de los superconductores, materiales que no se calientan por el paso de la electricidad y cuya resistencia es exactamente cero. El problema de los materiales superconductores conocidos es que sólo lo son a temperaturas muy muy bajas (el plomo ha de estar a -266 °C para superconducir y el aluminio, a -272 °C). El santo grial de los materiales sería encontrar un superconductor que funcione a temperatura ambiente y esto es precisamente lo que dicen haber hallado unos investigadores coreanos. El superconductor ambiental LK-99, no es químicamente muy complejo (son fosfatos de plomo con cobre) y varias varios grupos lo han fabricado en sus laboratorios para ver si es superconductor o no. Por el momento, conviene poner en duda estos hallazgos científicos y esperar a que se publique más información sobre el tema.