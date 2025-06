LOVIN' YOU CON ALVARO JURADO

“Salir del armario está bien… pero salir bailando está mejor”

LOVIN’ YOU, el programa más valiente, sexy y necesario de la radio española, nos visita Álvaro Jurado, el actor revelación de la serie Mariliendre (Atresplayer / Los Javis), para contarnos qué hay detrás de ese camarero que nos ha robado el corazón entre coreografías y prejuicios. Pero la cosa no queda ahí: hablamos de Hombres Íntegros, la película que Alejandro Andrade ha escrito para escupirle a la élite todo lo que no se atreven a mirar: clasismo, homofobia, represión… y deseo en estado puro. Y si todavía crees que el amor se mide en likes, espera a descubrir Wyylde, la red social para quienes han entendido que la fidelidad no es un candado, sino una elección. Conocemos su historia y su contrato para relaciones abiertas de la mano de Olga Castán, su portavoz en España. Como siempre, con el radar bien calibrado están Almudena M. Ferrer, nuestra sexóloga de cabecera que habla de orgasmos como quien habla de política (con argumentos y sin tapujos), y Óscar Ferrani, el divulgador que dice que un vibrador no es un capricho, sino una revolución con batería.

