LOVIN' YOU CON MARTA GONZALEZ DE VEGA

Marta González de Vega, una de las mentes más brillantes de la comedia, que nos hablará de sus éxitos, su filosofía de vida y de cómo el humor puede transformar los tropiezos amorosos en lecciones inolvidables.

LOVIN' YOU: El plan perfecto para la madrugada Este lunes, de 1:00 a 3:00 de la madrugada, Nacho Arias te invita a un nuevo episodio de LOVIN' YOU en Onda Cero. Una noche cargada de humor, reflexiones y momentos únicos que harán que tu semana comience de la mejor manera. Nuestra invitada especial es Marta González de Vega, una de las mentes más brillantes de la comedia, que nos hablará de sus éxitos, su filosofía de vida y de cómo el humor puede transformar los tropiezos amorosos en lecciones inolvidables. Pero eso no es todo. Exploraremos temas tan fascinantes como el impacto del porno en la juventud con un enfoque educativo, la conexión entre alimentación consciente y sexualidad plena, y las sesiones de cine nudista que están rompiendo barreras. Todo esto acompañado de música para vibrar y reflexionar, además de la compañía de colaboradores que saben cómo mantenerte despierto. 📲 Escúchalo en Onda Cero o en ondacero.es, Spotify, Ivoox y tu plataforma favorita ¡Tu noche de lunes nunca fue tan interesante!