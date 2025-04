LOVIN' YOU CON POLO NÁNDEZ

El gran viaje de esta noche lo hace él: Polo Nández. El niño de León que soñaba con goles, hasta que una lesión lo empujó al escenario.

Esta semana en LOVIN' YOU casi nos quedamos sin luz... pero no sin ganas. Porque mientras medio país lloraba en Instagram por no poder ver Netflix, nosotros celebramos el apagón como lo que siempre fue: una excusa perfecta para sudar juntos en la oscuridad