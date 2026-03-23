La realidad del transporte en Granada: "Tener seis aeropuertos fue un error. Se llega antes a Madrid por Jaén que por Antequera"

Desde el castillo de La Herradura, convertido por un día en estudio de radio, Rafa Latorre conversa con Francis Rodríguez sobre elecciones andaluzas, el potencial turístico de Granada y los grandes retos de la provincia.

El dirigente popular desgrana su apuesta por la Ruta de los Castillos y Fortalezas, reivindica la nueva conexión aérea con Oporto y lanza un duro reproche al Gobierno de Pedro Sánchez por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

"El 17 de mayo es un día magnífico para que hable el pueblo"

La entrevista arranca con la noticia política del día: el anuncio de elecciones andaluzas el 17 de mayo. Rodríguez celebra que la cita con las urnas se conozca ya con precisión y la califica de "una buena noticia para todos los andaluces", porque permite que "hable el pueblo", algo que, dice, "es lo que estamos todos esperando".

En clave partidista, asegura que el PP andaluz acude a las urnas "con el mejor candidato posible", un "gran gestor que ha transformado Andalucía en los últimos años" y ha convertido a la comunidad en sinónimo de "empleo, oportunidades y riqueza".

El presidente de la Diputación contrapone la actual etapa con la época de los ERE y los cursos de formación, cuando "hubo un momento en el que te daba casi vergüenza ser andaluz". Ahora, sostiene, Andalucía vive una oportunidad que antes "no tenía" y para la que, insiste, su partido ha "hecho los deberes".

Granada, "un mini continente" que quiere mostrar sus castillos

Cuando la conversación gira hacia el territorio, Rodríguez se explaya: "Lo de Granada es un mini continente de una provincia", afirma, enumerando un patrimonio natural que va del geoparque a la zona de olivar del Poniente, donde reivindica que "quizá el mejor aceite de oliva del mundo se haga aquí".

Recuerda que Sierra Nevada es la estación de esquí más meridional de Europa, con "entre 80 kilómetros esquiables" y varios metros de nieve en pistas, y que la Costa Tropical, con Almuñécar, La Herradura, Motril o Salobreña, ofrece atractivo "durante todo el año".

A ese paisaje suma el peso de la Alhambra y el Generalife, "el complejo turístico más visitado de España", y el conjunto monumental y museístico de la capital. "No se puede visitar Granada en un fin de semana, hay que visitarla con más tiempo", resume.

En ese contexto encaja la Ruta de los Castillos y Fortalezas, la iniciativa que motiva en parte la presencia de "La Brújula" en el castillo de La Herradura. Rodríguez explica que la idea surge tras la compra del Castillo de La Calahorra por la Diputación: abrirlo al público, aun sin grandes obras, ha provocado un aumento del "25% más de visitas" en hoteles y casas rurales y restaurantes "colgando el lleno" casi todo el tiempo.

Ese "revulsivo" contra la despoblación en la comarca de Guadix lleva al gobierno provincial a inventariar y conectar digitalmente las fortalezas de toda la provincia, para que el visitante no se quede solo con la Alhambra, sino que descubra enclaves como el Castillo de San Miguel en Almuñécar, el de Salobreña, el de Orce o el propio castillo de La Herradura.

"Hay un patrimonio de tal calado en el resto de la provincia que algunas veces se nos escapa porque todos los tiros van al final al más importante", lamenta.

Conexiones y tren: "La distancia no se mide en kilómetros, se mide en tiempo"

Latorre introduce entonces un clásico de las entrevistas provinciales: la despoblación y las comunicaciones. Rodríguez asume el diagnóstico: falta conectividad interior, mejores carreteras y mejores trenes, además de una relación más eficiente con el aeropuerto.

Reconoce que "el mapa que se ha configurado en los últimos años en España vino todo muy rápido" y critica que en su día "nuestros padres políticos" no se pararan a pensar en un diseño racional de infraestructuras.

Pone un ejemplo contundente: "Para ir de Granada a Madrid se llega antes por Jaén que por Antequera". A su juicio, en lugar de seis aeropuertos en Andalucía "quizá" habría sido más sensato tener dos grandes, uno en la parte occidental y otro en la oriental, "bien comunicados con ferrocarril".

El resultado de aquella fiebre de "mi aeropuerto, mi conexión de tren" es, dice, una red que "en algunos casos no está funcionando".

Se detiene especialmente en el tren a Madrid: Granada está a 430 kilómetros, pero "cuando llevamos una hora en tren estamos en 500", ironiza. Defiende que si se viajara por Antequera podrían tardar dos horas, pero hoy "estamos tardando cuatro" contando traslados y esperas, lo que hace que el tren "no sea competitivo ni en precio ni en tiempo".

Reclama "dar una vuelta" a las conexiones ferroviarias y menciona también el "vergonzoso" estado de la A-4, con baches, peraltes cambiados y un firme peligroso tanto para transportistas como para conductores particulares.

En el plano aéreo, admite que "las conexiones con Madrid no son nada buenas" y que la provincia está "intentando mejorarlas", porque la capital es "la puerta de entrada" del turismo internacional y de la empresa, el "polo tecnológico" y el desarrollo económico.

Nuevos vuelos y turismo todo el año

Frente a ese panorama, Rodríguez reivindica el esfuerzo de los últimos años para levantar un aeropuerto provincial que estaba "prácticamente sin ningún vuelo". Enumera nuevas rutas con la península, las islas y destinos internacionales como París, Nantes o Ámsterdam, y destaca especialmente el nuevo vuelo con Oporto.

Ese enlace, explica, llegará la primera semana de noviembre y nace de una acción conjunta de marketing con la aerolínea, licitada a través del Patronato de Turismo. Permitirá que "toda la zona norte de Portugal" conozca Granada y, en particular, su estación de esquí, ya que "Portugal no dispone de una estación de aquí" y ve en ello "una oportunidad" para atraer a esquiadores lusos.

En la costa, el presidente de la Diputación coincide con el alcalde de Almuñécar en el potencial de la colonia nórdica, cada vez "más creciente". Subraya que el clima es "idóneo" prácticamente todo el año: los meses que menos agradan a los nórdicos, junio, julio y agosto, son precisamente los de vacaciones para los españoles, lo que garantiza un flujo continuo de visitantes. "Al final es un atractivo turístico durante todo el año y una oportunidad para generar economía y riqueza, que es de lo que se trata", resume.

Presupuestos del Estado: "Hemos normalizado un auténtico disparate"

En el tramo final de la conversación, Latorre le pregunta por la estabilidad institucional y la importancia de gobernar con presupuestos aprobados. Rodríguez arremete con dureza contra la gestión del Ejecutivo central.

Sostiene que el presidente Pedro Sánchez ha conseguido "normalizar lo anormal" y asegura que "cualquier presidente serio hubiera disuelto el Parlamento" si no lograba sacar adelante las cuentas.

Critica que, tras años sin Presupuestos Generales nuevos, se viva en un escenario "en el que no se recoge ninguna inversión" y "no se obedece al mandato constitucional" de presentar las cuentas.

Afirma que diputaciones y ayuntamientos trabajan "sin saber la aportación que recibimos del Estado", sin claridad sobre el uso del ahorro y los remanentes, ni sobre el marco de reglas fiscales que condiciona su día a día.

"Tenemos un gobierno que ingresa más que nunca, que tiene más recursos que nunca", denuncia, al tiempo que menciona un IVA "disparado" en la primera vivienda y en las inversiones públicas al 21%, lo que, a su juicio, "no permite que los ayuntamientos, las diputaciones o la comunidad autónoma nos podamos organizar".

Concluye que se ha "normalizado un auténtico disparate" en materia presupuestaria.

Antes de despedirse, y a petición de Latorre, se permite una recomendación exprés para quien visite Granada tres días: un día para la capital y la Alhambra, otro para la Costa Tropical y la Alpujarra, y un tercero para el geoparque, la comarca de Guadix, Baza y Huéscar —incluso "subir en globo"— y el Poniente granadino, con Alhama y Loja. De nuevo, la idea de una provincia "tan bonita" que hasta a sus propios vecinos les cuesta competir con la "todopoderosa Granada".