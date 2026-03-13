La realidad de los servicios sociales: "Una persona muere cada 16 minutos en listas de espera de dependencia"

Rafa Latorre recibe en La Brújula a José Manuel Ramírez Navarro, quien pone sobre la mesa datos que "deberían preocupar e indignar a partes iguales". El 26.º Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia revela que una persona muere cada 16 minutos en listas de espera y que el tiempo medio de resolución de expedientes ha subido a 341 días, siete más que el año anterior.

"Los datos son muy preocupantes", afirma Ramírez, que achaca el problema a la falta de financiación suficiente para garantizar este derecho de ciudadanía establecido por ley.

Ramírez explica que en España hay 1.800.000 personas que necesitan ayuda para actividades básicas de la vida diaria, pero las listas interminables provocan que un 15% de quienes salen de ellas lo hagan por fallecimiento. "Es terrible", insiste, criticando el "triunfalismo" de algunos dirigentes que celebran reducciones en las listas sin considerar estas muertes.

España invierte la mitad que la UE: "Se necesitan 1.000 millones más"

El entrevistado compara el gasto español en dependencia, 13.500 millones de euros (0,8% del PIB), con la media europea que duplica esa cifra. Aunque reconoce avances gracias al plan de choque con 600 millones, lamenta los dos años sin Presupuestos Generales del Estado.

"Se necesitarían 1.000 millones de euros para eliminar la lista de espera y cumplir la Ley de Dependencia", sentencia Ramírez.

El experto detalla que estas prestaciones permitirían atención digna en residencias, centros de día o con auxiliares a domicilio, asegurando "un proyecto vital con calidad de vida" en los últimos años. El 3,8% de la población envejecida ya requiere estos apoyos, un porcentaje que crecerá en un país como España.

Desigualdad territorial: Extremadura y Ceuta-Melilla, los peores

Ramírez destaca la brecha autonómica: Castilla-La Mancha y Castilla y León lideran la gestión, mientras Extremadura ha sido "catastrófica" y Ceuta y Melilla obtienen puntuaciones "muy deficientes" en 20 indicadores oficiales. "Gestiona el propio Ministerio a través del Imserso", aclara, rechazando culpar a los gobiernos locales y señalando la "desidia e impericia" del Gobierno central.

En la presentación del dictamen en el Congreso, solo asistió una diputada socialista de Extremadura, trabajadora social como el propio Ramírez, que lleva 42 años en el sector. Ni representantes del Ministerio ni otros 349 diputados comparecieron, una ausencia que el entrevistado califica de falta de cortesía y sensibilidad hacia los vulnerables.

Ausencia política y llamada a la ciudadanía

Latorre celebra la única presencia parlamentaria, pero Ramírez agradece al programa por visibilizar el tema: "Muchas gracias por poner esto en la agenda pública". Insiste en que "todos vamos a ser personas en situación de dependencia o vamos a convivir con ellas" y urge priorizar a los más vulnerables "en esta sociedad de barbarie que estamos construyendo".

El entrevistado, profesor de la Universidad de Málaga y funcionario público, defiende que el sistema debe sensibilizar a la ciudadanía y colocarse en la agenda pública para evitar que recortes pasados se repitan.