Rafa Latorre, sobre el PSOE y Leire Díez: "Una fantasma demasiado corpórea. No van a poder desvincularse de ella"

Es un día cargado de noticias en marcha, iremos con cada uno de los lugares pero antes les anticipo en esta portada lo que está ocurriendo. En Barcelona, el Papa ha continuado su viaje por España con una agenda muy significativa. Justo a esta hora debería estar llegando a un encuentro diocesano con un despliegue muy espectacular. ¿Ha hablado en catalán?

Sí, ha hablado un más que aceptable catalán, pero eso no es lo importante. Ha iniciado su jornada en la Catedral gótica de Barcelona, ahora celebra esta vigilia en el Estadi Lluis Companys y mañana celebrara una misa en la Sagrada Familia y visitara la Abadía de Montserrat.

En Madrid hoy esperaban a José Mourinho, el regreso de la máxima tensión competitiva en el banquillo blanco. Comienza una nueva era y el portugués será anunciado mañana como el nuevo entrenador del Real Madrid. Ahora queda por conocer cuál es el enigmático fichaje de relumbrón que Florentino Pérez utilizó de reclamo en la campaña.

Y Andalucía también porque a 48 horas de que se constituya el Parlamento andaluz, se ha producido la primera reunión de Juanma Moreno con los que a buen seguro serán sus socios de gobierno esta legislatura. Verán que frente a esas fabulaciones que se hacían entre peperos radicales y moderados, Juanma Moreno asumirá la prioridad nacional y la entrada de al menos dos consejeros de Vox en su Gobierno.

En cualquier caso, mañana cuando se constituya la mesa de la cámara se verá cuál es el grado de acuerdo y hasta qué punto está dispuesto a ceder el barón andaluz, que será lo mismo que cedió la baronesa extremeña, el barón aragones y tambien el castellanoyleonés, que incluso ha defendido como suya la prioridad nacional cuando lo cierto es que en el capítulo de la inmigración lo que han hecho es asumir por de pronto la terminología y el tono del discurso de Vox. Escuchen a Alfonso Fernández Mañueco en su discurso de investidura de esta tarde

Nuevas informaciones de los casos judiciales y su nexo con Venezuela

Hay varias decisiones judiciales que hay que contar y sobre todo explicar. En primer lugar, provoca curiosidad y pavor comprobar cuántos de los escándalos del PSOE de hoy nos remiten a Venezuela o a dirigentes bolivariano o a empresarios venezolanos vinculados con el régimen. Empezando por Zapatero y Plus Ultra y llegando hasta Leire Díez y Nervis Villalobos,

Empezando por lo de Zapatero. La leirosfera, que sería la brigada Leire Diez de opinion, pretende ahora desacreditar la causa del juez Calama promoviendo la confusión y diciendo que la prueba principal ha sido obtenido con medios ilícitos. Resulta que ni es una prueba todavía, que no será la principal y que la obtención ha sido mediante la colaboración policial.

Les explico: La agencia estadounidense Homeland Security Investigations entregó en marzo a la Policía española el contenido del teléfono del ex directivo venezolano de Plus Ultra Rodofo Reyes. Eso es lo que ha permitido llegar hasta Zapatero. Porque había numerosas referencias al expresidente en el dispositivo.

Lo que ahora ha hecho el juez es autorización para incorporarlo como medio de prueba. Hubo cooperación policial, ahora solicita cooperación judicial.

He estado hablando con Eva Llamazares, que conoce bien el caso y me cuenta que: "Meses antes de marzo de este año (cuando la policía pide ese teléfono a USA), sabemos por los autos que la UCO ya había apuntado a ZP como líder y a Julito como su representante, además de los cobros sospechosos de sus hijas. Gran parte del material incriminatorio vino porque cuando, a raíz de la información de las autoridades franciesa y suiza, la jueza de Plaza de Castilla ordena detenciones y registros, la UDEF obtiene el móvil de Miguel Palomero, abogado que fue el hombre de confianza de Rodolfo Reyes.

Hay muchas conversaciones incriminatorias de Reyes, pero gracias al teléfono de Palomero".

Y ahora lo de Leire Díez, hoy el Gobierno ha querido desacreditar a la fontanera con la clásica caricatura. Dice que es una fabuladora, que prometía aquello que no podía cumplir y que todo forma parte de una fantasía increíble. Miren, cuatro circunstancias que hacen que permiten descartar la caricatura del fantasma… esto es lo que está confirmado: se reunió con la Directora General de la Guardia Civil en tres ocasiones, también con Antonio Hernando cuando era la mano derecha del jefe de gabinete de Sánchez, están investigando sus reuniones en la Fiscalía General del Estado y cuando se dio de baja de militancia fue recibida nada menos que por el Secretario de Organización del PSOE.

Una fantasma demasiado corpórea. No van a poder desvincularse de ella.

Les decía que provoca pavor y estupor la puntualidad con la que en cualquier escándalo del PSOE aparece un nexo venezolano. Hoy la UCO ha entrado en el ministerio de Justicia para requerir información sobre la nacionalidad de un viceministro de Chávez.

Se investiga a Nervis Villalobos por sospechas de su relación con las cloacas del PSOE. Ya ven que todo empieza y acaba en Venezuela. El Gobierno de Pedro Sánchez le concedió finalmente la nacionalidad española al que fue, entre los años 2004 y 2006, viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, tras la presunta intervención en el procedimiento de las cloacas del PSOE