"Hasta que no llegue el último tractor y autobús a Colón no se mueve ni uno" : la tractorada contra el acuerdo con Mercosur

La Organización Agraria Unión de Uniones moviliza en Madrid una tractorada con unos 500 tractores y alrededor de 8.000 personas para pedir a las fuerzas políticas que frenen el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y otros tratados comerciales que, según denuncian, amenazan la soberanía alimentaria y la viabilidad de los agricultores y ganaderos europeos.

La protesta parte de la Plaza de Colón y se dirige hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, en un acto en el que el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha advertido de que "no estamos de acuerdo" con la forma en que se está negociando y ratificando el pacto con Brasil, Argentina y el resto del bloque sudamericano.

Una tractorada a pesar de las limitaciones

La movilización, que partió desde Sevilla y Barcelona, ha tenido que adaptarse a las restricciones de la delegación del Gobierno, que solo ha autorizado la participación de 500 tractores frente a los más de 1.500 que Unión de Uniones pretendía movilizar.

Cortés expone en La Brújula con Rafa Latorre, ha explicado que la organización ha decidido ceñirse a ese número tras la experiencia de hace dos años, cuando una columna de 1.500 tractores quedó atrapada en las calles aledañas a la plaza y no llegó al Ministerio, lo que generó un fuerte malestar entre los agricultores.

La manifestación está prevista que salga sobre las 11:00 de la Plaza de Colón, aunque el coordinador estatal ha advertido de que es probable que se retrase, dada la dificultad de concentrar 500 tractores, casi 200 autobuses y miles de personas en una ciudad con un tráfico ya saturado.

Cortés ha lanzado un mensaje a la Guardia Civil y a la Policía Nacional: "Hasta que no llegue el último tractor y el último autobús a Colón no se mueve ni uno de Colón", ha subrayado, recordando que en 2024 una columna fue detenida en calles cercanas y no pudo completar el recorrido.

El acuerdo Mercosur y la desconfianza hacia la UE

La gran reivindicación de la tractorada es que las fuerzas políticas frenen el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que permitiría la entrada de grandes cantidades de carne, soja y otros productos procedentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Cortés ha explicado que Unión de Uniones no se opone a los acuerdos comerciales en sí, sino a que se firmen "en desigualdad de condiciones", ya que los productores europeos deben cumplir normas más estrictas que sus competidores sudamericanos.

El coordinador ha puesto varios ejemplos: mientras en la UE se prohíbe la soja transgénica por motivos de salud, se permite importarla de Brasil; y mientras a los ganaderos europeos se les prohíbe el uso de hormonas en la carne de vacuno, los productores argentinos y brasileños sí pueden hormonarla.

"O es buena la hormona o no es buena. Y si no es buena, ¿por qué vamos a comprar esa hormona?", ha preguntado Cortés, denunciando que el acuerdo Mercosur "no garantiza la igualdad de condiciones" y que, en la práctica, se está creando una "preferencia extra comunitaria" para los productos sudamericanos.

Cláusulas espejo y salvaguardias que no funcionan

El entrevistado ha criticado que las cláusulas espejo y las salvaguardias incluidas en el acuerdo Mercosur, que supuestamente protegerían a los agricultores europeos, no han funcionado en otros tratados comerciales. Ha recordado que existen salvaguardias con el arroz importado de Myanmar y contingentes con el tomate de Marruecos, pero que en la práctica se incumplen, ya que la Comisión Europea no activa las medidas de protección cuando se superan los límites establecidos.

"Tenemos experiencia de los contingentes. Tenemos contingente con la importación de tomate de Marruecos y cuando se supera el número de toneladas, Marruecos sigue enviando tomate por el puerto de Amsterdam. Ni se cumple el contingente ni se cumplen las cláusulas", ha señalado Cortés, añadiendo que la Comisión Europea "hasta la fecha no ha hecho los contingentes" y que los agricultores han perdido la confianza en las instituciones comunitarias.

Una maniobra para sortear la soberanía nacional

El coordinador estatal ha acusado a los partidos políticos de intentar "sortear la soberanía nacional" al ratificar el acuerdo Mercosur. Ha explicado que la parte social del acuerdo se ratifica en los parlamentos nacionales, mientras que la parte comercial se ratifica exclusivamente en el Parlamento Europeo, lo que, según denuncia, evita que los legisladores nacionales puedan bloquear el pacto.

"Un alto cargo del Partido Popular dijo hace cuatro años que no íbamos a permitir que se procediera así y que queríamos que fueran los parlamentos nacionales los que lo ratificaran. Y eso se ha soltado", ha señalado Cortés, recordando que tanto el PP como el PSOE han votado en contra de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la legalidad del procedimiento de ratificación.

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno haya afirmado que el acuerdo Mercosur se debe poner en marcha "con independencia de lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", lo que, en su opinión, "engaña" a los agricultores y a los consumidores.