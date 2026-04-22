La ola coreana que conquista el mundo: el secreto del éxito cultural de Corea del Sur

Así lo explicó en La Brújula Isabel Serrano Maíllo, doctora por la Universidad Complutense de Madrid y directora del Primer Congreso Internacional de Industrias Culturales Surcoreanas, en una entrevista con Rafa Latorre centrada en las claves del poder blando de Corea del Sur.

La investigadora sostuvo que el éxito surcoreano no responde a la improvisación ni al azar, sino a una política cultural sostenida que empezó a tomar forma tras la crisis de 1997 y que hoy ha convertido al país en una referencia mundial en entretenimiento, consumo digital y creación de comunidad alrededor de sus productos culturales.

Una estrategia de Estado

Serrano Maíllo explicó que Corea del Sur entendió, tras la crisis económica asiática, que su salida podía pasar por la cultura y el entretenimiento, siguiendo en parte el ejemplo de otros países como Japón y, sobre todo, de Hollywood. Según señaló, el Gobierno surcoreano articuló un programa coordinado entre ministerios y empresas para impulsar de forma conjunta música, cine, literatura, gastronomía, videojuegos y otros formatos de consumo cultural.

La experta resumió esa apuesta en una idea clara: no se trata solo de talento, sino de planificación. "Han hecho muchas cosas bien, sobre todo darnos cosas que nos gustan, planificadas y organizadas desde sus gobiernos con el soft power", afirmó.

K-pop, fandom y negocio

Uno de los pilares de esa expansión es el K-pop, que, según explicó, triunfa no solo por su música, sino por la construcción de una comunidad global de seguidores. Serrano Maíllo apuntó que el fenómeno mezcla pop, rap e hip hop, con grupos convertidos en idols y una fuerte estrategia de marketing que convierte cada lanzamiento en un acontecimiento.

La profesora subrayó además que el éxito del K-pop se apoya en un modelo de fidelización que va mucho más allá del consumo musical. "Han conseguido crear comunidad, crear un fandom comunitario donde no solamente es la música", señaló, aludiendo incluso a la inversión de los fans para apoyar a sus grupos favoritos.

Cine, dramas y webtoons

En la entrevista, Serrano Maíllo amplió el foco y explicó que la fuerza cultural de Corea del Sur no se limita al K-pop. Incluyó también el cine, los dramas y los webtoons, además de los videojuegos y los e-sports, como piezas de un mismo ecosistema de influencia global.

A su juicio, los dramas tienen un impacto especialmente grande porque son más accesibles a través de las plataformas digitales, mientras que el cine coreano sigue teniendo más barreras para llegar a las salas en España. Sobre los webtoons, los definió como novelas gráficas consumidas en el móvil y con una enorme capacidad de enganche entre el público surcoreano.

Una expansión digital

La profesora vinculó el alcance internacional de la cultura surcoreana con la tecnología y la globalización digital. En su opinión, hoy las barreras de acceso son mucho menores que en generaciones anteriores, lo que facilita que cualquier usuario conozca, consuma y siga producciones coreanas desde cualquier parte del mundo.

También comparó la evolución de Corea del Sur con la de Japón, país pionero en esta forma de proyección cultural, pero que en su opinión no logró el mismo nivel de expansión por haberse quedado frenado antes. Corea, sostuvo, ha llegado en un momento más oportuno y con una estrategia más afinada.

El éxito de Las guerreras K-pop

Preguntada por el fenómeno de 'Las guerreras K-pop', Serrano Maíllo consideró que su éxito no puede explicarse solo por el producto en sí, sino por la existencia previa de un interés internacional por la cultura coreana. Esa base, dijo, ha favorecido la difusión de producciones recientes y ha amplificado su alcance global.

La investigadora situó ese título como una muestra más de cómo Corea del Sur ha sabido capitalizar su capital cultural en distintos formatos, del cine al anime coreano, pasando por las series y la música.

Congreso en Madrid

La entrevista sirvió también para recordar la celebración del Primer Congreso Internacional de Industrias Culturales Surcoreanas, que tiene lugar en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Serrano Maíllo invitó a asistir a las sesiones, que incluyen una mesa dedicada al cine zombi coreano.

El encuentro, según explicó, se prolonga hasta el viernes por la tarde y reúne a especialistas y aficionados en torno a una industria cultural que no deja de ganar peso en todo el mundo.