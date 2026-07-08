López Miras valora la polémica sobre el absentismo laboral: "Negar la realidad no va a solucionar el problema"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha aprovechado su entrevista en La Brújula de Onda Cero, con Rafa Latorre, para lanzar una dura crítica al Gobierno por la financiación autonómica, la política hidráulica y la gestión del absentismo laboral.

Durante una conversación en la que también participaron los periodistas Graciano Palomo, Gabriel Sanz y Pilar Cernuda, el dirigente del PP defendió la necesidad de un pacto nacional sobre el agua, rechazó una España "asimétrica" y pronosticó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta ya su "tiempo de descuento".

"La solución no puede ser que los murcianos se endeuden más"

Buena parte de la entrevista giró en torno al debate sobre la financiación autonómica, después del último Consejo de Política Fiscal y Financiera. López Miras criticó la propuesta de permitir un déficit diferenciado entre comunidades y acusó al Ministerio de Hacienda de asumir la tesis planteada por Cataluña.

El presidente murciano recordó que el propio Gobierno reconoce que Murcia y la Comunidad Valenciana son las autonomías peor financiadas y rechazó que la respuesta pase por permitirles incrementar su deuda.

"La solución no puede ser que se endeuden más los murcianos. La solución tiene que ser reformar el sistema de financiación y que los murcianos pasen a estar en la media de la financiación autonómica", afirmó.

A su juicio, el modelo que plantea el Ejecutivo nace de un acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana y carece de consenso con el resto de comunidades autónomas. "Lo que es de todos se tiene que decidir entre todos", sostuvo.

El agua: "En España hay agua suficiente"

Otro de los grandes asuntos fue la política hidráulica y el futuro del trasvase Tajo-Segura. López Miras defendió que el problema del agua "es estrictamente político" y lamentó que se haya convertido en un elemento de confrontación territorial.

Según explicó, España dispone de recursos hídricos suficientes, pero falta una gestión nacional que permita distribuirlos de forma eficiente.

"En España hay agua suficiente", aseguró antes de recordar que durante este año se han desembalsado importantes cantidades de agua al mar mientras regiones como Murcia siguen necesitando recursos para garantizar su actividad agrícola.

El presidente regional reivindicó un plan nacional del agua y puso como ejemplo la eficiencia de la Región de Murcia, donde, según explicó, se reutiliza el 99% de las aguas depuradas, muy por encima de la media europea.

También criticó que únicamente se cuestione el trasvase Tajo-Segura cuando existen medio centenar de trasvases en España. En su opinión, las decisiones sobre el agua deberían responder a criterios "científicos y técnicos" y no políticos.

Fernando López Miras durante la entrevista | ondacero.es

Defiende abordar el absentismo laboral "sin recortar derechos"

Rafa Latorre también preguntó por la polémica sobre el absentismo laboral. López Miras sostuvo que existe un problema real que afecta tanto al sector público como al privado y criticó que el Gobierno evite afrontar ese debate.

"Negar la realidad no va a solucionar el problema", afirmó.

El presidente murciano defendió que hablar del absentismo no implica cuestionar los derechos de los trabajadores y apostó por reunir a empresarios, sindicatos, mutuas e Inspección de Trabajo para identificar las causas antes de adoptar medidas.

Explicó que la Región de Murcia ya ha puesto en marcha una mesa de trabajo con todos los agentes implicados para estudiar el fenómeno y buscar soluciones consensuadas.

Climatizar los colegios: "No hay otra alternativa"

El episodio de altas temperaturas registrado en Murcia llevó la conversación hasta la adaptación de los centros educativos al calor extremo. López Miras fue tajante al defender la climatización de colegios e institutos.

"No hay otra alternativa que climatizar los centros educativos", afirmó.

Eso sí, advirtió de que el problema no se resuelve únicamente instalando aparatos de aire acondicionado, ya que muchas infraestructuras educativas cuentan con instalaciones eléctricas antiguas que requieren una renovación integral.

En este sentido recordó que la Región de Murcia ha aprobado un plan dotado con 89 millones de euros para climatizar todos sus centros educativos antes de 2030.

Prudencia sobre el caso de las prótesis investigadas

Durante la entrevista también se abordó la investigación judicial sobre el supuesto fraude relacionado con prótesis implantadas en el sistema sanitario murciano.

López Miras insistió en que se trata de un procedimiento judicial abierto y recordó que fue la propia Consejería de Sanidad la que trasladó el caso a la Fiscalía cuando detectó las irregularidades. El dirigente popular pidió prudencia mientras continúa la investigación y destacó que, por el momento, los informes clínicos no han detectado daños en los pacientes relacionados con las prótesis investigadas.

Vox y la "prioridad nacional": "Necesito que alguien me lo explique bien"

Preguntado por la evolución de la relación entre el PP y Vox, López Miras aseguró no percibir grandes cambios y recordó que, pese a las diferencias, ambas formaciones han alcanzado acuerdos cuando ha sido necesario.

La conversación derivó hacia la propuesta de Vox sobre la denominada "prioridad nacional", un concepto que el presidente murciano dijo no entender.

"Necesito que alguien me lo explique bien", respondió.

A continuación ironizó sobre el contenido de los acuerdos firmados por Vox al considerar que, en realidad, priorizan el tiempo de empadronamiento y no la nacionalidad de las personas.

Turismo: apuesta por la calidad frente a la cantidad

A preguntas de Pilar Cernuda y Gabriel Sanz, López Miras reconoció que algunos destinos españoles "están muriendo de éxito" debido a la masificación turística. En el caso de Murcia, aseguró que la comunidad todavía no sufre ese problema e incluso se está beneficiando de que turistas con mayor capacidad de gasto busquen destinos alternativos.

Su apuesta pasa por atraer visitantes que permanezcan más tiempo y generen mayor impacto económico.

"Es mejor menos turistas y que inviertan más", resumió.

El Gobierno afronta su "tiempo de descuento"

En el tramo final de la entrevista, Graciano Palomo preguntó por el escenario político nacional y la posibilidad de un adelanto electoral. López Miras se mostró convencido de que el Ejecutivo atraviesa su etapa final.

"Es más que evidente que el Gobierno ya está en tiempo de descuento", aseguró.

Según explicó, el objetivo del Partido Popular debe ser preparar una alternativa de gobierno para cuando se convoquen elecciones.