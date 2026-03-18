"Libertad con grilletes no es libertad": ex presos del régimen venezolano claman por excarcelaciones plenas tras la caída de Maduro

Rafa Latorre abrió la conexión con Venezuela para dar voz a víctimas directas de la represión del régimen venezolano. Tras la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y su traslado a una cárcel en Nueva York junto a su esposa, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una Ley de Amnistía General.

Sin embargo, los invitados denuncian que su aplicación es discriminatoria y que persisten violaciones a los derechos humanos, como arrestos domiciliarios con grilletes electrónicos y vigilancia policial constante.

La odisea de Perkins Rocha Contreras

María Constanza Cipriani, esposa del abogado opositor Perkins Rocha Contreras, explicó que su marido permanece en arresto domiciliario desde el 8 de febrero, pese a cumplir los requisitos de la amnistía. "Él ni siquiera tiene el beneficio de estar excarcelado, ya que está preso aquí en su apartamento", relató Cipriani, quien describió la presencia de policías en la puerta 24/7 y visitas cada tres horas para verificar su ubicación mediante fotos y videos, a pesar del grillete electrónico.

Omar Mora, abogado de Rocha y cuñado de Cipriani, argumentó que existe "una discriminación, definitivamente consejo político" en la amnistía. Cumple todos los requisitos legales, pero los mismos jueces que manejaron detenciones arbitrarias deciden su aplicación, obviando efectos extensivos que liberaron a otros coimputados. Rocha fue detenido sin orden judicial el 27 de agosto de 2024, aislado de su defensa y familia durante 14 meses en El Helicoide.

Cipriani evocó el aislamiento prolongado: "Fue terrible para él porque no sabía qué estaba pasando con nosotros, y terrible para nosotros porque no teníamos ni idea de lo que pasaba adentro".

Más de 730 días de calvario en El Helicoide

Juan Freites, detenido el 23 de enero de 2024 en Vargas durante la "Furia Bolivariana", pasó más de dos años en prisiones como la base Sebin de Maiquetía y El Helicoide. "Fui secuestrado [...] bajo desaparición forzada un mes, sin comunicación con el mundo exterior", contó. Se enteró de la caída de Maduro en la madrugada del 3 de enero, cuando todo El Helicoide estalló en el himno nacional: "Oigo al unísono en todas las celdas [...] cantando en una sola voz".

Freites destacó la incertidumbre como lo peor: "No sabes cuándo vas a salir porque estás secuestrado, no procesado, no hay Estado de derecho". Descartó cualquier gratitud hacia José Luis Rodríguez Zapatero: "Absolutamente nada [...] es el principal aliado de quienes odian a Venezuela".

Secuestro sin orden y torturas psicológicas

Albanys Colmenares, coordinadora del Partido 20 Venezuela en Carabobo, fue apresada el 24 de julio de 2025 por 45-50 encapuchados sin identificación ni orden. "Estuvimos dos semanas en condiciones inhumanas, bajo tortura física y psicológica, constantes interrogatorios", narró. Tras una audiencia telemática por WhatsApp con defensor público impuesto, la acusaron de asociación para delinquir e incitación al odio.

"No se nos permite defensa privada, acceso al expediente ni visitas de abogados. Es un secuestro legalizado por el Estado", afirmó. Su madre, enferma de cáncer, la vio por primera vez tras dos semanas: "Lo primero que quería era verificar que no tuviese signos de tortura".

Colmenares exigió elecciones limpias y libertad plena: "Casa por cárcel no es libertad. Queremos libertad plena para todos".